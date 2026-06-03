مالک باشگاه المپیاکوس و غول کشتی‌رانی یونان برای عبور از تنگه هرمز آماده پرداخت عوارض به ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوانجلس ماریناکیس، مالک باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس و المپیاکوس یونان روز گذشته (سه‌شنبه) اظهاراتی جنجالی علیه ترامپ و به نفع ایران انجام داد و اعلام کرد که «حاضر به پرداخت عوارض به ایران برای عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز» است.

ماریناکیس با داشتن بیش از ۱۵۰ کشتی و نفتکش جزو ۱۰۰ چهره تأثیرگذار صنعت کشتی‌‍رانی دنیا به شمار می‌آید.

پیش‌ازاین دولت آمریکا برای مالکان نفتکش‌ها و کشتی‌ها خط‌ونشان کشیده بود که نباید برای عبور از تنگه هرمز به ایران عوارضی پرداخت کنند.

مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی کشورمان در باشگاه المپیاکوس بازی می‌کند.

اما مالک غول کشتی‌رانی یونان در مصاحبه با سایت میدل ایست آی می‌گوید که حاضر به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار عوارض به ایران است تا بااین‌همه دردسر مواجه نشود.

مالک باشگاه انگلیسی با بیش از ۱۵۰ فروند کشتی شامل تانکر‌های نفت‌کش، حمل‌کننده‌های گاز طبیعی مایع و کشتی‌های فله‌بر معتقد است که درآمد حاصل از عوارض برای ایران «می‌تواند تمام خساراتی را که تاکنون وارد شده، جبران کند.»

منبع: فارس

برچسب ها: باشگاه المپیاکوس ، مهدی طارمی ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ باید با واقعیت کنار بیاد یا امریکا رو هر روز منزوی ترو منفور تر ببینه
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