بیش از ۴۸۷ هزارمسافر در ۲ ماه ابتدای امسال با ناوگان حمل و نقل عمومی مازندران جا به جا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: ۴۸۷ هزارو ۴۹۰ مسافر در ۲ ماه ابتدای امسال با ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در قالب ۱۱۷ هزار سفر جابجا گردیدند.

او افزود: سیاست این اداره کل، جابجایی ایمن و آسان مسافران است و در این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شرکت‌ها و ناوگان عمومی انجام می‌شود.

قدمی گفت: فعالیت غیر مجاز سایت‌ها و اپلیکیشن‌های اینترنتی درون شهری مانند اسنپ و تبسی و... و سواری شخصی در بخش حمل و نقل بین شهری موجب بروز مشکلاتی برای هموطنان شده است، لذا توصیه می‌گردد هموطنان از ناوگان حمل و نقل عمومی که دارای مزیت‌های فراوانی همچون امنیت سفر، رانندگان حرفه‌ای، ناوگان دارای شناسنامه و کارت هوشمند، ایمنی سفر با رانندگان حرفه‌ای و... هستند برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی استفاده نمایند.

او همچنین در ادامه افزود: در بخش جابجایی مسافر اقدامات خوبی انجام شده است، به گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از خدمات به مسافران اعم از فروش بلیت در بستر وب به مسافرین ارائه می‌گردد و لزوم ارتقاء ارائه خدمات با توجه به مطالبات مسافران جزو ضروریات ادامه فعالیت دراین بخش است.

معاون حمل و نقل استان گفت: در سیستم حمل‌و‌نقل زمینی، شرکت‌های مسافربری، رانندگان اتوبوس و خدمه سفر در قبال مسافران مسئولیت دارند و موظف به رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل هستند.

قدمی گفت: در مازندران ۲۲۵ شرکت حمل و نقلی در بخش مسافر فعالیت دارند و مسافران می‌توانند هرگونه انتقاد و شکایت خود از شرکت‌ها و پایانه‌های مسافربری و یا رانندگان حوزه حمل و نقل مسافر بین شهری را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند تا مورد پیگیری قرارگیرد و درصورت لزوم درکمیسیون‌های مربوط به تخلف شرکت، رانندگان یا مالک وسیله نقلیه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.