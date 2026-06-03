یک دیپلمات بلندپایه اروپایی فاش کرد که جنگ علیه ایران به یک شکست استراتژیک برای غرب تبدیل شده و ترامپ به دنبال عقب‌نشینی و پایان جنگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک دیپلمات بلندپایه اروپایی گزارش داد که جنگ در ایران به یک شکست استراتژیک فاحش تبدیل شده است که منافع امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل و اروپا را تهدید می‌کند.

این مقام اروپایی افزود بسیار بعید و مورد تردید است که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حملات خود علیه ایران را از سر بگیرد. او تاکید کرد که تنها چیزی که برای او اهمیت دارد، تنگه هرمز است. او گفت ترامپ شبیه به نیکسون در جنگ ویتنام عمل می‌کند؛ «او چیزی جز عقب‌نشینی از ایران و پایان دادن به جنگ نمی‌خواهد.»

این مقام اروپایی تاکید کرد ایران همچنان ذخایر بزرگی از موشک‌های خود را در اختیار دارد. این دیپلمات با اشاره به اینکه ایران حجم بالایی از اورانیوم غنی‌شده را داراست، خاطرنشان کرد که در توافق در حال شکل‌گیری، هیچ راهکاری برای این مسئله وجود ندارد.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، این دیپلمات اروپایی گفت که رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان در حال ارتکاب اشتباهات استراتژیک فاحشی است و «تصور می‌کند آنچه با بمباران حل نمی‌شود، با بمباران شدیدتر و اشغال عمیق‌تر به نتیجه می‌رسد.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
شهرام
۱۴:۵۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امریکا فعلا بدنباله مفتبری کردنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اروپا یک فکری به حال خودش بکند .
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