شرکت نصب آسانسور برای تقلب در فروش و نصب قطعات آسانسور به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پرونده شرکت تجهیز و نصب آسانسور برای تقلب در فروش و نصب قطعات آسانسور به میزان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از شرکت تجهیز و نصب آسانسور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند.

برچسب ها: محکومیت شرکت تجاری ، نصب آسانسورهای غیر مجاز
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