خستگی و بی‌حالی بعد از ناهار‌ می‌تواند نشانه نوسان سطح گلوکز خون باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک پزشک برجسته هشدار داده است که احساس خستگی شدید در اواسط بعد از ظهر، به خصوص حدود ساعت ۳ بعد از ظهر بعد از ناهار، می‌تواند نشانه نوسان سطح گلوکز خون باشد.

دکتر رنجان چاترجی توضیح داد که این وضعیت می‌تواند با ناهار‌های فاقد پروتئین و فیبر تشدید شود و منجر به نوسانات سطح گلوکز و خستگی، گیجی ذهنی و تمرکز ضعیف شود.

او خاطرنشان کرد که بسیاری از افراد برای افزایش سریع انرژی به کافئین یا غذا‌های شیرین متوسل می‌شوند، اما این راه حل می‌تواند منجر به افزایش موقت گلوکز و به دنبال آن افت دیگر شود و بدن را در چرخه مکرر خستگی و هوس شدید قند نگه دارد.

چاترجی توضیح داد که افت شدید سطح گلوکز، بدن را وادار به ارسال سیگنال‌های فوری برای بازیابی انرژی می‌کند که میل به خوردن غذا‌های شیرین و غنی از کربوهیدرات را افزایش می‌دهد. این افت همچنین بر عملکرد مغز تأثیر می‌گذارد، زیرا مغز به گلوکز به عنوان منبع اصلی انرژی خود متکی است و بر تمرکز و توانایی‌های ذهنی تأثیر می‌گذارد.

این پزشک تأکید کرد که احساس کسالت در ساعت ۳ بعد از ظهر تا حدودی به ریتم شبانه‌روزی طبیعی بدن مربوط می‌شود، اما نوسانات سطح گلوکز می‌تواند این وضعیت را به طور قابل توجهی تشدید کند.

او برای مقابله با این مشکل، خوردن وعده‌های غذایی متعادل سرشار از منابع پروتئینی مانند گوشت، تخم‌مرغ یا ماهی را به همراه یک پیاده‌روی سریع ۱۰ تا ۲۰ دقیقه‌ای بعد از ناهار توصیه کرد. این کار به تنظیم سطح گلوکز و کاهش خواب‌آلودگی کمک می‌کند.

چاترجی همچنین نوشیدن یک لیوان آب و خوردن مقدار کمی آجیل را توصیه کرد و توضیح داد که چربی‌های سالم موجود در آنها یک منبع انرژی پایدار و آهسته رهش را فراهم می‌کنند که به حفظ فعالیت در طول روز کمک می‌کند.

این پزشک اظهار داشت که علائمی مانند خستگی مکرر، تمرکز ضعیف و تحریک‌پذیری می‌توانند از نشانه‌های اولیه اختلال متابولیک باشند. او بر اهمیت توجه به این علائم و نادیده نگرفتن آنها به عنوان علائم طبیعی یا موقتی تأکید کرد.

چاترجی افزود که پیش‌دیابت شایع‌تر از آن چیزی است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند و اغلب بدون علائم واضح ایجاد می‌شود، و نظارت روزانه بر شاخص‌های سلامت برای تشخیص زودهنگام هرگونه مشکل بالقوه ضروری است.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: خستگی ، ناهار ، بعد از غذا ، گلوکز
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