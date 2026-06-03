وزیر ورزش و جوانان گفت: ما شهدای بسیار زیادی داشتیم که قدردان آنها هستیم در لامرد، شهدای والیبالیست دختر داریم که آمریکا با سلاح‌های غیرمتعارف آنها را مورد هدف قرار داد و این یک جنایت بزرگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جان‌باختن تعدادی از ورزشکاران در لامرد، از مستندسازی این حوادث و ارائه آن به محاکم بین‌المللی خبر داد و بر پیگیری حقوقی آن تأکید کرد.

دنیا مالی در سخنانی اظهار داشت:ما مجموعه خانواده ورزش در جنگ ۱۲ روزه و شرایط فعلی، کنار خانواده شهدا هستیم. ما شهدای بسیار زیادی داشتیم که قدردان آنها هستیم. در لامرد، شهدای والیبالیست دختر داریم که آمریکا با سلاح‌های غیرمتعارف آنها را مورد هدف قرار داد و این یک جنایت بزرگ است.

وی ادامه داد: ما در حال مستندسازی در این رابطه هستیم تا در محاکم جهانی ارائه کنیم تا کل جهان ببینند و بدانند ما ملت شهادتیم. ما ملتی هستیم که از هیچ چیزی نمی‌ترسیم؛ رئیس‌جمهور ما نمی‌ترسد و در رأس کشور نیز رهبر انقلاب قرار دارد. ملت ما در برابر هر زورگویی و هر مستکبری ایستاده و مشت را با مشت پاسخ می‌دهد.

دنیا مالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دیروز هم یک پیروزی داشتیم؛ بچه‌های حزب‌الله و شیعیان لبنان در حال تقویت هستند و به فرمان رهبر ما اولتیماتوم داده شد و رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کرد. تنگه هرمز در اختیار ماست. درست است که عوارض گرفتن در دنیا مرسوم نیست، اما از تنگه هرمز داریم به دنیا خدمات می‌دهیم. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نیز خدمات ارائه شده است. اکنون می‌خواهیم از کشتی‌هایی که عبور می‌کنند عوارض دریافت کنیم. اگر مزاحمتی در تنگه هرمز وجود داشته باشد، از سوی رژیم آمریکا است.

وی افزود: تأکید ما این است که طبق فرمان رهبر انقلاب، امنیت منطقه و کشور‌های مسلمان باید در اختیار خودشان باشد و کشور‌های منطقه باید این توصیه‌ها را جدی بگیرند. اینکه آمریکا در برخی کشور‌ها پایگاه داشته باشد و کشور ما را هدف قرار دهد، قابل پذیرش نیست و در هر صورت در برابر آن ایستادگی خواهد شد. خساراتی که به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد شده، به‌تدریج در حال آشکار شدن است. حتی آمار تلفات که پنهان شده بود، به مرور منتشر می‌شود. ما بار‌ها گفته‌ایم کشور جنگ‌طلبی نیستیم، اما اگر کشوری بخواهد به ما تجاوز کند، پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان درباره روند آماده‌سازی تیم ملی فوتبال اظهار کرد: با هماهنگی فدراسیون فوتبال، وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های دیپلماتیک، کمپ بسیار مجهز و استانداردی در مکزیک برای تیم ملی تدارک دیده شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم ملی فوتبال کشورمان روز ۱۶ ماه جاری عازم مکزیک خواهد شد و اردو‌های آماده‌سازی خود را در این کشور برگزار می‌کند.

دنیامالی در پایان ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال با بهره‌گیری از این امکانات، در رقابت‌های پیش‌رو عملکرد خوبی داشته باشد.

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برچسب ها: دنیا مالی ، تیم ملی
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