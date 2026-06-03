باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد و تقارن آن با عید امامت و ولایت، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا

حضرت امام خمینی (ره) مطیع محض امر خداوند بود. خودش مطاع شد و مردم ایران مطیع او شدند و خود را از اسارت طاغوت‌ها رهایی بخشیدند.

۱۴ خرداد ماه، در هر سال، یادآور ایام رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و اتصال حضرت روح‌الله به عالم ملکوت است.

امام خمینی (ره) فقیهی بود که فقه را به متن جامعه آورد. حکیمی بود که حکمت را در میدان اجتماع پیاده کرد و عارفی بود که عرفان خود را در خدمت مردم قرار داد و سرلوحه وحدت مسلمانان و پیشران حرکت‌های آزادی‌خواهانه جهان شد.

جمهوری اسلامی ایران، دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود که با دم مسیحایی حضرت امام خمینی (ره) و حماسه ملت غیور و مومن ایران و به برکت خون شهیدان به بار نشست و با هدایت‌های پیامبرگونه امام شهید امت به بلوغ رسید و شکوه اقتدار آن ابرقدرت‌های جهان را به زانو درآورد.

پیوند ناگسستنی ارتحال ملکوتی حضرت روح الله (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد بر هیچکس پوشیده نیست، تا آنجا که انقلاب اسلامی با نام، اندیشه و راه امام خمینی (ره) و شهدای والامقام پانزدهم خرداد آغاز و در تاریخ ماندگار شد.

۱۵خرداد روزی است که جمعی از مردان و زنان انقلابی و ایثارگر به تأسی از مولای خود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) راه مبارزه با فساد، استعمار و استبداد را باز کردند و ثمره این حرکت تاریخی، به نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد. امسال سالگرد رحلت امام عزیزمان با ایام عید سعید غدیر خم همراه است.

حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، احیاگر پیام غدیر در دوران معاصر بود و آن را مسئله روز عنوان می‌کرد.

غدیر؛ یعنی ما نباید دین را از سیاست جدا کنیم. آنانی که سیاست را از دین جدا می‌دانند، در حقیقت منکر غدیر هستند.

آنچه در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، حرکتی منبعث از مکتب علوی بود. امام خمینی (ره) با الهام از مکتب امام علی (ع)، حرکتی را در انقلاب اسلامی شروع کرد که منشأ تحول شد.

امام با انقلاب خود الهام بخش و راهنمای مسیر ملت بزرگ ایران و سایر جوامع آزادی خواه شد و جهان اسلام را در مسیری قرار داد که راه و رسم علوی در آن معلوم و مشهود است.

در شرایطی که نظام سلطه و صهیونیسم جهانی با استفاده از تمامی امکانات و ابزار‌های خود، جنگی همه جانبه را با ایران اسلامی آغاز کرده‌اند تا مانع پیش‌روندگی جمهوری اسلامی شوند، ملت مبعوث شده ایران اسلامی پرچمی را که امام خمینی کبیر (ره) و امام خامنه‌ای شهید (قدس الله نفس الزکیه) برافراشته‌اند، هرگز بر زمین نخواهند گذاشت.

این ملت بصیر و صبور، با عمل به وصایای جاودانه امامین انقلاب اسلامی، تحت زعامت مقام عظمای ولایت، حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، همچنان راه حضرت روح الله را با قوت ادامه خواهند داد.

سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بزرگداشت و ادای احترام به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام شهید امت، شهدای گرانقدر قیام خونین ۱۵ خرداد و شهدای جنگ تحمیلی سوم، از عموم مردم شریف، متدین و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور در مراسم گرامیداشت امام راحل و شهدای والامقام و حماسه آفرین ۱۵خرداد و برنامه‌های عید ولایت و امامت، با آرمان‌های امام عظیم الشان خود، شهیدان والامقام و آرمان‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تجدید پیمان کنند و اعلام نمایند ما برای حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های امامان خود تا پای جان ایستاده‌ایم.