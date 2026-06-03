باشگاه خبرنگاران جوان - تخصصی مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه بازرسی کار و ارتقای ایمنی در بنادر کشور برگزار شد.

در این نشست، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، راهکار‌های گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه بازرسی کار در مناطق ویژه اقتصادی بندری، بنادر واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و بنادر سرزمین اصلی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

حاضران بر ضرورت تقویت تعاملات و هماهنگی‌های بین‌بخشی به منظور ارتقای دانش تخصصی، توانمندی‌های اجرایی و جایگاه قانونی بازرسان کار سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کردند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث، کاهش مخاطرات محیط کار و افزایش سطح ایمنی در بنادر کشور داشته باشد.

همچنین در این نشست، موضوعاتی از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی بازرسی کار برای کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی، صدور کارت یا گواهی بازرس کار، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌ها و بستر‌های الکترونیکی دو دستگاه و توسعه همکاری میان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با بازرسان ادارات کل بنادر مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی لازم برای تحقق اهداف مشترک ارائه شد.

در پایان، دو طرف بر استمرار نشست‌های کارشناسی، پیگیری برنامه‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور تأکید کردند؛ رویکردی که با همکاری اداره کل امور اقتصادی و مناطق (واحد‌های کار و خدمات اشتغال)، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال خواهد شد.