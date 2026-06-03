شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی sx۵ خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فردا موتورز، یکی از شرکت‌های خودروسازی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار و رقابت شدید با سایر خودروسازان، توانسته است جایگاهی ویژه در دل مشتریان بیابد. اما این روز‌ها برخی از مشتریانی که خودروی sx۵ ثبت نام کردند، همچنان در صف انتظار هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام، بنده یکی از مشتریان شرکت فردا موتور هستم که در تاریخ ۸ / ۷ / ۱۴۰۳ یک دستگاه خودرو sx۵ از این شرکت به موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری پیش خرید کردم. مبلغ ۵۳۰ میلیون نقد پرداخت کردم و قرار شد با صدور دعوت نامه ۱۰۵ میلیون دیگر پرداخت کنم و مابقی وجه در ۲۴ قسط ۲۶ میلیون تومانی پرداخت شود.قیمت نقد خودرو در آن زمان ۹۸۰ میلیون بود که برای ما با اقساط ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تمام می‌شد. متاسفانه از آن تاریخ تا الان که بیش از ۲۱ ماه می‌گذرد از تحویل خودرو خبری نیست. لذا از شما بعنوان گوش شنوا و دلسوز درخواست دارم این مطلب را پیگیری کنید. بسیار متشکرم

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