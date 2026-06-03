دانشگاه آزاد زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای برخی از روز‌ها تغییر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه‌ای از تغییر در زمان برگزاری برخی امتحانات پایان‌ترم خبر داد. این تصمیم با هدف جلوگیری از تداخل برنامه امتحانات با کنکور سراسری کارشناسی ارشد و تسهیل حضور دانشجویان مقطع کارشناسی در این آزمون اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، امتحاناتی که پیش از این برای روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود، به روز‌های ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ منتقل شده است. این جابه‌جایی شامل امتحاناتی می‌شود که همزمان با برگزاری کنکور کارشناسی ارشد قرار داشتند.

در این ابلاغیه تأکید شده است که رؤسای واحد‌های دانشگاهی موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره این تغییرات را به دانشجویان انجام دهند تا داوطلبان شرکت در آزمون سراسری با مشکلی مواجه نشوند.

دانشجویان نیز برای اطلاع از جزئیات بیشتر و همچنین دریافت کارت ورود به جلسه جدید، در صورت نیاز، باید به سامانه آموزشی واحد محل تحصیل خود مراجعه کنند.

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، امتحانات دانشگاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
کدوم امتحان ؟
ترم بی کیفیت ؟
استاد نیست ! استاد هست سامانه نیست ! استاد سامانه هستند نت نیست ! فقط بلدند پول بگیرند .
امتحان پایانترم هم از کتاب یا مشورت گروهی می نویسیم . همه قبولند با معدل بالا !
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