باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت موتورولا تبلیغات گوشی جدید خود را آغاز کرده است که هدف آن رقابت با بهترین گوشی‌های اندرویدی مدرن از نظر مشخصات و قابلیت‌های عکاسی است.

Edge 70 Pro+ دارای بدنه مقاوم در برابر ضربه مطابق با استاندارد‌های MIL-STD-810H و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹ است. ابعاد آن ۱۶۲.۷ در ۷۵.۶ در ۷.۲ میلی‌متر و وزن آن ۱۹۰ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۷۲ در ۲۷۷۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۵۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۵۲۰۰ نیت است.

این دستگاه با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) اجرا می‌شود و از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۸۵۰۰ اکستریم، پردازنده گرافیکی Mali-G۷۲۰ MC۸، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن یک سیستم سه لنزه با وضوح (۵۰+۵۰+۵۰) مگاپیکسل است که شامل یک لنز فوق عریض و یک لنز تله فوتو پریسکوپ می‌شود. این دوربین می‌تواند ویدیوی ۴ K را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند. دوربین جلو ۵۰ مگاپیکسل است.

موتورولا این گوشی را به بلندگو‌های دالبی اتموس، دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۶۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۹۰ واتی و شارژ سریع بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است.

منبع: gsmarena