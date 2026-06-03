جینسینگ حاوی موادی است که برای سلامت روده و عملکرد مغز بسیار مفید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Nutrients منتشر شده، نشان داده است که جینسینگ حاوی موادی است که سلامت روده را بهبود می‌بخشد و از عملکرد مغز پشتیبانی می‌کند.

در طول این مطالعه، دانشمندان ده‌ها بار در مورد جینسینگ و اثرات آن بر محور موسوم به "روده‌ها و مغز" را تجزیه و تحلیل کردند. آنها کشف کردند که جینسنوزیدها، پلی‌ساکارید‌ها و سایر ترکیبات زیست‌فعال موجود در این گیاه، ترکیب باکتری‌های روده را بهبود می‌بخشند و بر تولید انتقال‌دهنده‌های عصبی و فرآیند‌های ایمنی که سلامت روده را به عملکرد سیستم عصبی مرتبط می‌کنند، تأثیر می‌گذارند.

داده‌های مربوط به اثرات جینسینگ بر بیماری التهابی روده به ویژه امیدوارکننده بود. در مطالعات حیوانی، اجزای فعال این گیاه آسیب مخاطی را کاهش داده، رشد باکتری‌های مفید روده را افزایش داده و فعالیت مسیر‌های سیگنالینگ التهابی را کاهش داده‌اند. اثرات مشابهی در مدل‌های بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، افسردگی، چاقی و دیابت مشاهده شد، که در آنها بهبود سلامت روده با تغییرات مثبت در عملکرد مغز و فرآیند‌های متابولیک همراه بود.

محققان تصریح کردند که داده‌های موجود از مطالعات آزمایشگاهی و پیش‌بالینی به دست آمده است، بنابراین برای تأیید اثربخشی این گیاه بر سلامت انسان و تعیین دوز‌های بهینه برای استفاده از آن، آزمایش‌های بالینی در مقیاس بزرگ مورد نیاز است. آنها اضافه کردند که جینسینگ یکی از امیدوارکننده‌ترین تنظیم‌کننده‌های طبیعی برای تأثیرگذاری بر عملکرد روده و مغز محسوب می‌شود.

جینسینگ گیاهی شناخته‌شده در طب عامیانه است که برای احیای بدن در موارد خستگی مزمن استفاده می‌شود. برخی مطالعات همچنین نشان داده‌اند که ترکیبات موجود در این گیاه ایمنی را تقویت کرده و به مبارزه با سرطان کمک می‌کنند.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: جنسینگ ، عملکرد مغز ، سلامت روده ، التهاب روده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در کشور ما کاشت گلخانه‌ای این گیاه ارزشمند دارویی می تواند از لحاظ اقتصادی و سلامت جامعه دارای اهمیت باشد. کارخانجات داروسازی باید از این کشاورزان حمایت کنند. بسیاری دانشگاهای مطرح دنیا هنوز در حال تحقیقات گسترده ای بر روی بیواکتیوهای این گیاه دارویی هستند.
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