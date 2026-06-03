باشگاه خبرنگاران جوان - بورس تهران، اعلام کرد: ساعت پایان جلسه معاملاتی کلیه بازار‌های سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها از هفته آتی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

همچنین تأکید شده است که مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه، مورخ ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۰۰ برای تمامی نماد‌های سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران با درنظرداشتن ملاحظات نظارتی و عملیاتی قابلیت انجام معامله خواهند داشت.

ضمن اینکه با توجه به ارتقاء سامانه معاملاتی، امکان انجام معاملات TAL در بازار ۳ نماد‌ها فراهم شده، لذا جهت تفکیک بازار معاملات پایانی از بازار معاملات عمده، نماد معاملاتی برای انجام معامله در این مرحله، از «نماد ۴» به «نماد ۳» تغییر خواهد یافت.