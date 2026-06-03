از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات بازار سهام مجدداً به بازه ۹ صبح الی ۱۲:۳۰ بازمی‌گردد و مرحله «معاملات پایانی (TAL)» نیز مجدداً عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بورس تهران، اعلام کرد: ساعت پایان جلسه معاملاتی کلیه بازار‌های سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها از هفته آتی ۱۲:۳۰ خواهد بود.

همچنین تأکید شده است که مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه، مورخ ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ از ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۰۰ برای تمامی نماد‌های سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران با درنظرداشتن ملاحظات نظارتی و عملیاتی قابلیت انجام معامله خواهند داشت.

ضمن اینکه با توجه به ارتقاء سامانه معاملاتی، امکان انجام معاملات TAL در بازار ۳ نماد‌ها فراهم شده، لذا جهت تفکیک بازار معاملات پایانی از بازار معاملات عمده، نماد معاملاتی برای انجام معامله در این مرحله، از «نماد ۴» به «نماد ۳» تغییر خواهد یافت.

برچسب ها: بورس تهران ، بازار سهام
خبرهای مرتبط
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد ۶۳ هزار واحدی شاخص بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بورس انرژی؛ پیشران شفافیت و عدالت در نقشه راه اقتصادی دولت
شمار مشتریان بازار مالی بورس کالا به ۲.۲ میلیون نفر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
آخرین اخبار
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند