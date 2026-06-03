دانشمندان پس از گوش دادن به امواج صوتی خورشید برای اولین بار، رفتار مرموز آن را کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان پس از گوش دادن به امواج صوتی بسیار ریز که از درون آن ساطع می‌شوند، کشف کرده‌اند که خورشید به شیوه‌های مرموز و غیرقابل پیش‌بینی رفتار می‌کند، که آنها را به «نبض» خورشید تشبیه کردند.

یک مطالعه جدید نشان داده است که در طول ۴۰ سال گذشته چیزی در ریتم داخلی خورشید تغییر کرده است. این ریتم مسئول تعیین «آب و هوای فضا»، شرایطی است که می‌تواند بر حیات روی زمین تأثیر بگذارد. بنابراین، دانشمندان می‌گویند تحقیقات بیشتری برای درک آنچه برای ستاره ما اتفاق می‌افتد، مورد نیاز است.

خورشید به تغییر در چرخه‌های منظم ۱۱ ساله، به طور متناوب بین دوره‌های فعالیت و دوره‌های آرامش، معروف است. در طول دوره‌های فعالیت، خورشید احتمال بیشتری برای انتشار شراره‌ها و انتشاراتی دارد که می‌تواند منجر به طوفان‌های خورشیدی خطرناک شود.

در مطالعه جدید، دانشمندان به امواج صوتی بسیار کوچک درون خورشید گوش دادند که به آنها کمک کرد تا درک عمیق‌تری از تغییرات رخ داده در داخل آن و تأثیر آنها بر چرخه‌ها و رفتار خورشید به دست آورند.

آنچه آنها دریافتند این است که به نظر می‌رسد خورشید در حال ورود به یک "الگوی رفتاری متفاوت" است. علاوه بر چرخه معمول ۱۱ ساله، تغییرات بلندمدت‌تری در ساختار خورشید وجود دارد که ممکن است رفتار آن را تغییر دهد.

تجزیه و تحلیل داده‌ها از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۵ نشان داده است که رابطه بین فرکانس‌های نوسان داخلی و فعالیت مغناطیسی سطحی، به ویژه با شروع از چرخه خورشیدی ۲۳، دیگر مانند گذشته نیست.

به طرز شگفت‌آوری، چرخه خورشیدی ۲۴ از هر نظر به طور قابل توجهی ضعیف‌تر بود. چرخه فعلی (۲۵)، در حالی که در سطح ضعیف‌تر به نظر می‌رسد، از نظر داخلی بسیار فعال‌تر و قدرتمندتر است، همانطور که توسط داده‌های لرزه‌نگاری تأیید شده است.

ارتعاشات صدا در تمام فرکانس‌ها (کم، متوسط ​​و زیاد) نشان دهنده یک تغییر ساختاری واقعی در خورشید است. به طور دقیق‌تر، فعالیت مغناطیسی که "تنفس" خورشید را تشکیل می‌دهد، به طور فزاینده‌ای به یک لایه سطحی بسیار کم عمق واقع در زیر فوتوسفر (لایه مرئی خورشید) محدود می‌شود.

بیل چاپلین، محقق ارشد دانشگاه بیرمنگام، می‌گوید: «خورشید ریتم پویا و فعال خود را دارد که باعث ایجاد فراز و نشیب‌هایی در فعالیت مغناطیسی می‌شود که آب و هوای فضا را تشکیل می‌دهد. اما اندازه‌گیری‌های سطحی مرسوم، کل داستان را بیان نمی‌کنند. خورشید ممکن است وارد الگوی رفتاری متفاوتی شده باشد که طی دهه‌ها در حال آشکار شدن بوده است.»

او می‌افزاید: «ما شواهدی از تغییرات سیستماتیک در چرخه خورشیدی پیدا کردیم. نکته مهم این است که با هر چرخه، فعالیت مغناطیسی بیشتر به زیر سطح محدود می‌شود. این یک یافته منحصر‌به‌فرد است و بدون مشاهدات طولانی مدت از رصدخانه BiSON امکان‌پذیر نبود.».

اما کارشناسان می‌گویند برای درک چرخه فعلی خورشید و اینکه چه تغییرات داخلی ممکن است باعث این تغییر شود، کار بیشتری لازم است.

ساراپانی باسو از دانشگاه ییل می‌افزاید: «ما کشف کردیم که رابطه بین نوسانات داخلی خورشید و فعالیت سطحی آن در چند چرخه گذشته تکامل یافته است. این تغییر را نمی‌توان به سادگی با تضعیف میدان‌های مغناطیسی توضیح داد. این نشان دهنده یک سازماندهی مجدد ساختاری در نحوه ذخیره فعالیت مغناطیسی خورشید در زیر سطح آن است.»

منبع: ایندیپندنت