به گفته رئیس سازمان چای کشور، ۶۰ میلیارد تومان قدر سهم دولت بابت خرید امسال برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران امروز پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: ۶۰ میلیارد تومان قدر سهم دولت بابت خرید امسال برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران امروز (جهارشنبه ۱۳ خرداد ماه) پرداخت و بدهی دولت به چایکاران تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت تسویه شد.

او از پرداخت هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد بهای برگ سبز چای خریداری شده امسال از چایکاران خبر داد و افزود: امسال ۴۴ هزار و ۴۴۷ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شد که ۹۲ درصد محصول معادل ۴۱ هزار و ۳۰۸ تن درجه یک و ۳ هزار و ۱۳۹ تن بقیه درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار تن چای خشک از محصول امسال باغ‌های گیلان و مازندران در کارخانه‌های چایسازی شمال کشور استحصال شده است.

آغاز چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد در کشور

جهانساز همچنین با ابراز امیدواری برای پرداخت بقیه مطالبات چایکاران در هفته‌های آینده، از آغاز چین دوم برگ سبز چای از اواخر خرداد ماه خبر داد و گفت: امیدواریم با توجه با شرایط آب و هوایی مناسب، امسال چای باکیفیت تری در مقایسه با پارسال تولید و روانه بازار شود.

۵۵ هزار خانوار چایکار گیلان و مازندران در ۲۸ هزار هکتار باغ چای، به تولید چای مرغوب و با کیفیت ایرانی اشتغال دارند.

منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور