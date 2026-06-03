یک شرکت آمریکایی یک پلتفرم کوانتومی-نوری را برای انتقال داده حتی در صورت غیرفعال بودن GPS آزمایش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت Xairos Systems، یک شرکت مستقر در ایالات متحده، از آغاز مرحله جدیدی از آزمایش ترمینال کوانتومی-نوری "Ares" خود خبر داده است.

این پلتفرم، ارتباط لیزری پرسرعت، روش‌های محافظت از داده‌های کوانتومی و عملکرد‌های ناوبری و همگام‌سازی زمان را ادغام می‌کند. به گفته این شرکت، این سیستم برای کار در شرایطی طراحی شده است که GPS و کانال‌های رادیویی مسدود شده یا در دسترس نیستند.

نتیجه کلیدی، آزمایش در فضای باز با فاصله تقریبی ۲ کیلومتر بود. در طول آزمایش، سیستم انتقال داده نوری را نشان داد که الزامات اعلام شده برای سناریو‌های کاربردی آینده را برآورده می‌کند.

انتقال همزمان نوری و کوانتومی

Xairos به طور خاص از انتقال همزمان داده‌ها به صورت نوری و کوانتومی از طریق یک ترمینال واحد Ares خبر داد. برخلاف شرایط آزمایشگاهی یا خطوط فیبر نوری، آزمایش‌ها در یک محیط باز انجام شد که سیگنال تحت تأثیر تداخل جوی، تلاطم هوا و بی‌ثباتی کانال قرار می‌گیرد.

به گفته این شرکت، همه اینها فناوری را به کاربرد عملی نزدیک‌تر می‌کند، به گونه‌ای که نه تنها سرعت انتقال، بلکه ثبات ارتباط نیز بسیار مهم است.

سیستم Ares چگونه کار می‌کند؟

سیستم Ares یک پلتفرم کاملاً یکپارچه است. این سیستم سه عملکرد را با هم ترکیب می‌کند: انتقال داده‌های نوری با سرعت تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه، توزیع فوتون درهم‌تنیده برای تبادل کلید امن و تولید سیگنال زمان‌بندی با دقت بالا.

جزء اصلی، فناوری انتقال زمان کوانتومی (QTT) است که توسط Xairos توسعه داده شده است. در تئوری، این فناوری امکان همگام‌سازی دستگاه‌های توزیع‌شده را بدون تکیه بر سیستم‌های ماهواره‌ای فراهم می‌کند.

همگام‌سازی بدون سیگنال‌های ماهواره‌ای

این شرکت ادعا می‌کند که فناوری QTT امکان همگام‌سازی دقیق زمان و عملکرد هماهنگ دستگاه را حتی زمانی که سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای کار نمی‌کنند یا به طور متناوب کار می‌کنند، فراهم می‌کند.

این قابلیت مهم است، زیرا بسیاری از سیستم‌های مدرن به زمان‌بندی دقیق متکی هستند. حتی کسری از ثانیه انحراف می‌تواند منجر به خطا در ارتباط، ناوبری یا پردازش داده‌ها شود.

این رویکرد جایگزینی برای سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌توانند توسط پارازیت، سیگنال‌های ضعیف یا تداخل خارجی مختل شوند.

حوزه‌های کاربردی بالقوه

به گفته‌ی Xairos، این پلتفرم با در نظر گرفتن نیاز‌های سازمان‌هایی که با زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های کنترل توزیع‌شده سروکار دارند، توسعه داده شده است.

این فناوری‌ها می‌توانند در سیستم‌های مالی، مخابراتی و انرژی، که در آنها دقت مهر‌های زمانی و سازگاری داده‌ها بسیار مهم است، مورد استفاده قرار گیرند.

منبع: روسیا الیوم