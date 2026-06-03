باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز پژوهشهای وابسته به کنست (پارلمان) رژیم تروریستی اسرائیل فاش کرد که ۴۸ درصد از صهیونیستهایی که از این رژیم تروریستی خارج شدهاند، از قشر جوان و در بازه سنی ۲۰ تا ۴۴ سال هستند.
این مرکز آمارهای اعلام کرد که ۵۲ درصد از صهیونیستهای مهاجرت کرده، متولد در اراضی اشغالی و ۴۸ درصد آنها متولد خارج از این رژیم هستند که بعدها به آن آورده شده بودند.
نرخ مهاجرت صهیونیستهای دارای مدرک کارشناسی به ۳۳.۲ درصد رسیده است، در حالی که سهم کلی آنها در جامعه رژیم تروریستی اسرائیل ۲۱.۵ درصد است. نرخ مهاجرت صهیونیستهای دارای مدرک کارشناسی ارشد ۲۳.۵ درصد بوده که این رقم دو برابر سهم آنها در جامعه این رژیم تروریستی است.
نرخ مهاجرت صهیونیستهای دارای مدرک دکتری نیز به ۳.۷ درصد رسیده است، در حالی که سهم آنها در جامعه رژیم تروریستی اسرائیل از ۰.۸ درصد فراتر نمیرود.
منبع: الجزیره