باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد رایگانی در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار استان قم که با هدف بررسی برنامه ها و اقدامات دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد، گفت: برای مقابله با پدیده گرد و غبار، باید نسبت به چهار اصل «کنترل و پیشگیری» ، «مقابله و آمادگی» ، «تسکین و کاهش آسیب» و «سازگاری و تاب آوری» توجه داشته باشیم، اما بسیاری از اقدامات معطوف به کنترل و پیشگیری شده است.

وی با بیان اینکه شهر قم با توجه به کویری بودن و خشکسالی های پی در پی، یک منطقه غبارخیز است، خاطرنشان کرد: در استان‌های خشک و بیابانی که کانون‌های گسترده گرد و غبار دارند، کنترل و پیشگیری به‌تنهایی کافی نیست و باید به‌سمت ایجاد شهرهای تاب‌آور و مردمی با توان مقابله بالاتر حرکت کنیم.

دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گرد و غبار کشور با تأکید بر واقعیت‌های اقلیمی کشور افزود: وقتی خشکسالی‌های شدیدی مانند سال گذشته رخ می‌دهد، حتی با وجود همه اقدامات کنترلی، پدیده گرد و غبار اتفاق می‌افتد، شاید از شدت و مقدار آن کاسته شود، اما وقوع آن قطعی است، از این رو باید به سمت سازگاری و افزایش تاب‌آوری گام برداریم.

وی با بیان اینکه با توجه به پیش بینی بارندگی مناسب در پاییز و زمستان، باید به خوبی از این فرصت برای آبگیری تالاب ها استفاده کنیم، گفت: عملیات اجرایی طرح ۵۲ هزار هکتاری مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه قم پس از تصویب در ستاد ملی، بر اساس برنامه زمان بندی مشخص در حال اجرا بوده و هرکدام از دستگاهها باید وظایف و تکالیف محوله را به درستی انجام دهند.

رایگانی در پایان با بیان اینکه عزم ملی برای مدیریت پدیده گرد و غبار در سراسر کشور به ویژه در استان قم وجود دارد، تصریح کرد: ما کانون‌های گرد و غبار را بر اساس میزان خطر و اثرگذاری بر جمعیت مناطق، شناسایی و اولویت‌بندی کرده‌ایم و بر همین اساس، منطقه سراجه قم یکی از کانون‌های اولویت‌دار کشور است و منابع هدفمندی به این سمت هدایت شده است.

منبع:محیط زیست قم