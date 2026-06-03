باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ،مراسم اختتامیه قهرمان ایران را یک شب به یادمادنی برای جامعه ورزش دانست و گفت: کنار هم قرار گرفتن قهرمانان رشتههای مختلف آنهم با حضور رئیس جمهور موجب ایجاد انگیزه و غرور ملی در ورزشکاران شد و همچنین حضور دکتر پزشکیان در این مراسم نشانی از توجه ویژه حاکمیت به ورزش قهرمانی بود.
وی در ادامه بیان کرد: در این مراسم از فدراسیون کشتی بهعنوان برترین فدراسیون ورزشی تقدیر شد که قطعاً انتخاب بسیار درست و شایستهای بود و همه میدانیم که فدراسیون کشتی با اختلاف برترین و مدالآورترین فدراسیون ورزشی است، ولی بهتر است برای ارزیابی، فدراسیونها به دو بخش انفرادی و تیمی و توپی تقسیم شوند.
تقوی افزود: بهعنوان مثال رشتههایی همچون فوتبال، والیبال و یا بسکتبال از جمله رشتههای ورزشی هستند که در جام جهانی و یا لیگ فقط قادر به دریافت یک مدال هستند و قرار دادن اینگونه رشتهها در کنار رشته مدالآوری چون کشتی ارزیابی دقیقی نخواهد بود و اگر اینطور باشد قطعاً همیشه کشتی برترین خواهد شد که امیدوارم در سالهای آینده برای ارزیابی، تیمی و انفرادی بودن رشتهها مدنظر قرار گیرد.
رییس فدراسیون والیبال راجع به سلام نظامی ملیپوشان والیبال گفت: تیم ملی والیبال همیشه نماد غیرت و انضباط است و این حرکت ورزشکاران ما در لیگ، کاملاً خودجوش و از روی احساس ارادت بچهها به نظام و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورشان بود.
تقوی سلام نظامی ورزشکاران را پیام وحدت، انسجام و قدرت ملی دانست و ادامه داد: تیم ملی ما درست زمانی که کشورمان درگیر جنگ ۱۲ روزه بود با حضور در لیگ ملتهای ۲۰۲۵ والیبال مردان در میدان رقابت در مقابل پرچم کشورشان سلام نظامی دادند که با این سلام تأکید کردند که ما سربازان نظام جمهوری اسلامی در میدان مسابقه هستیم.
رئیس فدراسیون افزود: این حرکت غرورآفرین تیم ملی والیبال کشورمان بهعنوان یکی از زیباترین صحنههای سال انتخاب شد و مورد تقدیر رئیس محترم جمهور و وزیر ورزش و جوانان در مراسم اختتامیه قهرمان ایران قرار گرفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تیم ملی والیبال نشان داد که والیبالیستها نه فقط در زمین، بلکه در تکریم مملکتشان نیز حرفهای هستند و میتوانند بهترین سفیران فرهنگی کشور باشند.