باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در دیدار با خانواده شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده وزیر شهید دفاع و پشتیبان نیرو‌های مسلح، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این فرمانده والامقام، بر ابعاد برجسته شخصیتی وی تأکید کرد و گفت: شهید نصیرزاده یکی از فرماندهان بسیار شجاع، متشرع، متواضع و متعبد بود که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام هستی افزود: شهید آنچنان منزلتی نزد خداوند متعال دارد که می‌تواند دیگران را شفاعت کند. ما امیدواریم ان‌شاءالله این شهید عزیز در روز عقبا، شفیع ما باشند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «آشنایی من با شهید نصیرزاده از زمان تصدی فرماندهی نیروی هوایی ارتش آغاز شد»، عنوان کرد: وقتی ایشان به جانشینی ستاد کل منصوب شدند، به خاطر حسن رفتار، تدین، سبک زندگی شیفته ایشان شدم. در ماموریت‌های مشترک استانی، منش و رفتار حسنه ایشان وی را یک‌الگو برای همکاران کرده بود.

سرلشکر عبدالهی با اشاره به استقامت، صبر، مجاهدت و روحیه انقلابی شهید نصیرزاده، نقش خانواده معظم شهدا را بی‌بدیل خواند و تصریح کرد: خانواده معظم شهید نصیرزاده به دلیل صبر، استقامت و همراهی، در تمام مجاهدت‌های این شهید عزیز شریک هستند و ان‌شاءالله نزد خداوند متعال مأجور خواهند بود، امیدواریم خدای بزرگ به ما توفیق حرکت در راه آن شهید والامقام را عطا کند.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید نصیرزاده با قدردانی از حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری، بر تداوم راه شهدا، پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه تأکید و برای کلیه دست‌اندرکاران دفاعی کشور آرزوی توفیق و سربلندی کردند.

بر اساس این گزارش، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) همچنین با حضور در منزل امیر سرلشکر شهید محسن دره‌باغی معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیرو‌های مسلح، با خانواده این شهید نیز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سرلشکر عبداللهی در این دیدار صمیمانه، با اشاره به همکاری نزدیک و استراتژیک خود با شهید دره‌باغی از سال ۱۳۹۳، اظهار کرد: ارتباط بنده با این امیر عالی‌مقام از زمانی آغاز شد که ایشان مسئولیت معاونت آماد و پشتیبانی ارتش را بر عهده داشتند. شهید عزیز انسانی شایسته، شریف، صادق، عدالت‌محور و دارای روحیه صراحت در گفتار و صداقت در عمل بود.

وی گفت: شهادت این برادر عزیز را هم تسلیت می‌گوییم و هم تبریک؛ تسلیت از آن رو که وجود مبارک و انسان بزرگی از میان ما رفت و خلأ عملکرد مؤثر، دانایی‌محور و پرکاری ایشان به‌وضوح در ساختار آماد و پشتیبانی صنعتی نیرو‌های مسلح احساس می‌شود و تبریک از آن جهت که ایشان در زمره بندگان شایسته خداوند قرار گرفت، برگزیده شد و به جایگاه عظیم قرب الهی و شفاعت نائل آمد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به نقش الگویی این شهید در تراز عملیاتی و اخلاقی نیرو‌های مسلح، عنوان کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به شهیدان والامقامی همچون امیر سرلشکر دره‌باغی افتخار می‌کند؛ ایشان به دلیل پرکاری، دلسوزی، رعایت عدالت و دانایی در حوزه آماد و پشتیبانی صنعتی، الگویی تمام‌عیار برای همکاران خود بوده و هستند.

سرلشکر عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین نظریه «همسانی در اجر و شریک‌شدن در ثواب شهدا»، خطاب به خانواده معظم شهید گفت: شما به دلیل صبر، استقامت، مجاهدت و همراهی کم‌نظیرتان با این شهید عزیز، قطعاً در تمام اعمال نیک و درجات عالی ایشان شریک هستید. ان‌شاءالله خداوند متعال درجات این شهید را روزافزون و شما را در ظل توجهات بقیه‌الله الاعظم (عج) محفوظ بدارد.

در پایان این دیدار، خانواده معظم شهید دره‌باغی ضمن قدردانی از حضور فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)، درخواست کردند مراتب ارادت و سلام خود را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا برسانند و بر تداوم راه شهدا تحت زعامت ایشان تأکید نمودند.