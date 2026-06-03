فرمانده انتظامی قائم شهر از کشف یک انبار احتکار لوله و اتصالات کشاورزی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائم شهر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و حمل و نقل کالا‌های اساسی لوله و اتصالات کشاورزی در یک انبار در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با اطمینان از صحت موضوع و دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار، انواع لوله و اتصالات کشاورزی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال که احتکار شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

برچسب ها: احتکار کالا ، قاچاق کالا
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