باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روح الله شاکری،رئیس پلیس راه استان قم از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ۱۴ خرداد در قم خبر دادو گفت: تردد انواع تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۵ لغایت ۱۲ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴ در محور قدیم قم - تهران و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: رانندگان این گونه وسایل نقلیه که از استان‌های غربی به سمت تهران در حال تردد هستند می‌توانند از آزادراه سلفچگان - ساوه - تهران و رانندگانی کی از آزادراه قم - کاشان به سمت تهران در حال تردد هستند می‌تواند از آزادراه قم - گرمسار تردد کنند.

رئیس پلیس راه استان قم گفت: با توجه به اینکه در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) و تعطیلات آخر هفته پیش بینی می‌شود که حجم ترافیک در محورهای استان سنگین باشد پلیس از تمام توان خود در جاده‌های استان استفاده می‌کند و تدابیر لازم جهت ایمنی مسافران را اندیشیده است.

منبع:پلیس قم