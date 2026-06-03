ارتش اعلام کرد: به ملت ایران، اطمینان می‌دهیم در مقابل هر دشمنی که قصد آسیب به ملت ایران را داشته باشد، ایستاده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه ۱۴ و ۱۵ خرداد، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیه‌ای، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، قیام ۱۵ خرداد و رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، بر آمادگی بیش از پیش برای ایستادگی مقابل توطئه‌های دشمنان ایران اسلامی، تاکید کرد.

متن بیانیه ارتش به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم و پانزدهم خرداد، یادآور ۲ رخداد ماندگار و سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران است، ایامی که از یک‌سو با سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، معمار و بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و احیاگر هویت دینی و استقلال‌خواهی ملت ایران، تبدیل به نماد دینداری و ولایت‌مداری ایرانیان شده و از سوی دیگر یوم الله ۱۵ خرداد را به سرآغاز نهضتی عظیم به پرچمداری امام امت علیه استبداد داخلی و استکبار تبدیل کرده است.

امسال، بزرگداشت این ایام تاریخی در حالی برگزار می‌شود که ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد امت، رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (اعلی الله مقامه الشریف) است؛ شخصیتی که با مجاهدتی خستگی‌ناپذیر، عمر پربرکت خویش را در مسیر صیانت از آرمان‌های امام راحل، عزت ملی، استقلال کشور و دفاع از حقوق ملت ایران سپری کرد و سرانجام در راه تحقق همین آرمان‌های بلند، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بی‌تردید، پیوند عمیق موجود میان مکتب سیاسی و فکری رهبر کبیر انقلاب و میراث ارزشمند رهبرشهید انقلاب، سرمایه‌ای ماندگار و چراغ راه ملت سلطه‌ناپذیر و مقاوم ایران در مواجهه با چالش‌ها و تحولات پیش‌رو خواهد بود. تجربه چهار دهه گذشته نیز به روشنی نشان داده که ملت ایران با بهره‌گیری از آموزه‌های امامین انقلاب و با اتکاء به ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه مقاومت خویش، توانسته در برابر انواع تحریم‌ها، تجاوز‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و عزت ملی خود پاسداری کند و مسیر پیشرفت و اقتدار را ادامه دهد.

روحیه ستم ناپذیری ملت ایران، به‌عنوان یکی از ارکان و مؤلفه‌های اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران، در ۴ دهه از عمر بابرکت نظام اسلامی، تداوم یافته و ملت غیور، نیرو‌های مسلح شجاع و جان برکف و ارتش غیرتمند ایران اسلامی، امروز نیز با همان روحیه مقاومت، بصیرت و وفاداری به ارزش‌های اسلامی و ملی که در متن جامعه ایران جاری است، تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مقابل دشمنان و توطئه‌های آنان، ایستاده است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک عید امامت و ولایت، عید سعید غدیر خم و گرامیداشت یاد و خاطره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، شهدای قیام ۱۵ خرداد و قائد و رهبر شهید انقلاب اسلامی، بار دیگر بر تداوم راه عزت‌آفرین آنان، حفظ وحدت ملی، تقویت اقتدار کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان کودک‌کش، تأکید کرده و به ملت قدرشناس ایران، اطمینان می‌دهد که لحظه‌ای از تلاش برای دفاع از آرمان‌های امامین انقلاب غافل نشده و در مقابل هر دشمنی که قصد آسیب به ملت ایران را داشته باشد، ایستاده و از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور پاسداری می‌کند.»

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، جنگ تحمیلی ، قیام ۱۵ خرداد
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