یک مطالعه علمی که توسط محققان دانشگاه منچستر در بریتانیا انجام شده است، نشان می‌دهد که عصاره انار باعث پیری سالم و بهبود عملکرد شناختی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه اسپانیایی ال اکونومیستا گزارش می‌دهد که محققان یک آزمایش ۱۲ هفته‌ای را با شرکت کنندگان ۵۵ تا ۷۰ ساله انجام دادند که روزانه یک مکمل غنی از پونیکالاجین، یک پلی فنول طبیعی موجود در انار، مصرف می‌کردند.

دانشمندان تأثیر این عصاره را بر التهاب مزمن خفیف مرتبط با پیری و همچنین فشار خون، نشانگر‌های زیستی عروقی و عملکرد شناختی ارزیابی کردند.

پروفسور گریس فرهات گفت: "نتایج نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های عصاره انار ممکن است عملکرد شناختی را بهبود بخشد و یک استراتژی امیدوارکننده برای جلوگیری از زوال شناختی در بزرگسالان مسن ارائه دهد. "

او توضیح داد که این بهبود به ویژه در آزمایش‌های مربوط به استدلال و عملکرد‌های اجرایی مشهود بود. گروهی که عصاره انار مصرف کردند، کاهش قابل توجهی در سطح نشانگر‌های التهابی (اینترلوکین IL-۶ و IL-۱β) و همچنین کاهش فشار خون سیستولیک نشان دادند.

التهاب مزمن خفیف با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع ۲ و اختلالات عصبی مرتبط است.

محققان قصد دارند این مطالعه را برای ارزیابی اثرات بلندمدت و بررسی نقش میکروبیوم روده در تولید متابولیت‌های زیست‌فعال ادامه دهند.

منبع: aif.ru

برچسب ها: فشار خون ، عملکرد شناختی ، انار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
انار = میوه کم آب بر = میوه راهبردی
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