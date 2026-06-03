باشگاه خبرنگاران جوان - تورج دهقانی در نشست مشترک با رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران، اقدامات انجام‌شده در زمینه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان را تشریح کرد و گفت: عملیات آواربرداری از دو پالایشگاه پارس جنوبی به ۶۰ درصد پیشرفت رسیده است؛ دستاوردی که با توجه به شرایط محیطی، ریسک‌های عملیاتی، الزامات سختگیرانه ایمنی و وجود مخاطرات ناشناخته، در نگاه نخست غیرقابل تصور به نظر می‌رسید.

وی تأکید کرد: آنچه امروز در پارس جنوبی در حال انجام است، نمونه‌ای کم‌نظیر از بسیج ظرفیت‌های تخصصی کشور برای احیای زیرساخت‌های راهبردی صنعت گاز است.

دهقانی با اشاره به اینکه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخش‌های مختلف عملیاتی، اجرایی و پیمانکاری بلافاصله پس از وقوع حملات در مناطق آسیب‌دیده استقرار یافتند، افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، پاکسازی کامل سه محدوده اصلی آسیب‌دیده به پایان رسیده و از امروز امکان آغاز عملیات بازسازی در این بخش‌ها فراهم شده‌است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود عملیات آواربرداری در کمتر از یک ماه آینده به طور کامل به پایان برسد، تصریح کرد: حجم خسارت‌ها و پیچیدگی کار به گونه‌ای بود که در شرایط عادی، انجام چنین عملیاتی حداقل به شش تا هفت ماه زمان نیاز داشت، اما همکاران پرتلاش ما توانسته‌اند در کمتر از دو ماه به این میزان پیشرفت دست یابند که رکوردی کم‌نظیر در صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و نویدبخش آن است که در مرحله بازسازی نیز می‌توان با همین روحیه و انسجام، روند احیای تأسیسات آسیب‌دیده را با سرعت مناسبی دنبال کرد.

وی با اشاره به آثار حملات دشمن بر تأسیسات انرژی کشور گفت: امروز همه امکانات، ظرفیت‌ها و رویکردهای مدیریتی برای جبران خسارت‌ها و بازگرداندن هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید بسیج شده‌است و امیدواریم با همراهی همه ارکان ذیربط، بتوانیم ظرفیت ارزشمند از دست رفته تولید گاز را به مدار بازگردانیم.

دهقانی بر ضرورت حمایت از مدیران و مجریان پروژه‌های ملی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف بزرگ در چنین شرایطی نیازمند اعتماد، باور جمعی و حمایت همه همکاران در بخش‌های مرتبط است و امروز باید به موضوع تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی به‌عنوان یک مساله مهم در سطح کشور نگاه شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از همراهی و حمایت‌های موثر مجموعه حراست شرکت ملی نفت ایران قدردانی کرد و گفت: در شرایط بحرانی، برخی ارکان سازمانی از جمله بسیج و حراست فقط مأموریت‌های سازمانی بر عهده ندارند، بلکه مسئولیت‌های ملی و راهبردی را نیز عهده‌دار هستند و بخشی از زنجیره تأمین امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند.

منبع: ایرنا