شورای نگهبان تاکید کرد: ملت ایران در روز ۱۴ خرداد که مصادف با عید امامت و ولایت است، بار دیگر معابر و گذر‌ها را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با رهبر معظم انقلاب تبدیل خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ تاکید کرد که امام راحل (ره) به درستی از ابتدای نهضت اسلامی از ظلم و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفتند و این دو را دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان و تروریست‌های بالذات معرفی کردند و ملت‌های مسلمان را به ایستادگی و مقاومت در برابر اینها توصیه فرمودند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آغازگر مبارزه با ظلم و تاریکی در عصر جدید بود؛ فریاد‌های ظلم‌ستیزانه ایشان قیام ملت ایران علیه استبداد پهلوی و بیداری ملت‌های جهان را رقم زد و پیام‌های استکبارستیزانه امام عزیز در دالان تاریخ پیچید و بر جان و دل ملت‌ها و سربازان مقاوم و سلحشور در پهنه ایران اسلامی و جبهه مقاومت نشست.

امام راحل (ره) به درستی از ابتدای نهضت اسلامی از ظلم و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی سخن گفتند و این دو را دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان و تروریست‌های بالذات معرفی کردند و ملت‌های مسلمان را به ایستادگی و مقاومت در برابر اینها توصیه فرمودند.

امام خمینی (ره) برای ملت‌ها روشن ساختند و در پیام‌هایشان توصیه فرمودند که راه سرافرازی و عزت و دستیابی به استقلال و آزادی و عدالت در تمام تاریخ، در گرو استقامت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جنایتکار است؛ همان مسیری که توسط جانشین خلف ایشان رهبر شهید امام خامنه‌ای (ره) دنبال شد و در جنگ تحمیلی اخیر نیز نشان داده شد که پیروزی تنها با استقامت و پایداری به دست خواهد آمد.

در پایان بیان می‌داریم، امسال مردم بزرگ ایران اسلامی و ملت‌های مسلمان و آزاده جهان در حالی یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی می‌دارند که قریب به صد روز از شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ادامه‌دهنده راستین راه آن امام عزیز و پرچمدار انقلاب اسلامی و فرزندان رشید خمینی کبیر می‌گذرد.

مردم شریف و سلحشور ایران اسلامی که طبق پیش‌بینی رهبر شهید امام خامنه‌ای، طی شب‌ها و روز‌های گذشته در خیابان‌ها و میادین به پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و سرزمین ایران اسلامی مبعوث شدند، در روز ۱۴ خرداد که مصادف با عید امامت و ولایت (غدیر) است، بار دیگر معابر و گذر‌ها را به صحنه تجدید پیمان و بیعت با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) رهبر معظم انقلاب تبدیل خواهند کرد و نشان خواهند داد که راه امام راحل (ره) و امام شهید پرقدرت‌تر از پیش ادامه دارد.»

برچسب ها: شورای نگهبان ، قیام ۱۵ خرداد ، ۱۴ خرداد
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