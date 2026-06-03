به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، راضیه پودات - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان از تجهیز و توسعه مرکز جامع توانبخشی این جمعیت خبر داد و گفت: این مرکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی و افزایش دسترسی عمومی به خدمات تخصصی راه‌اندازی و تکمیل شده و امروز به‌عنوان یکی از مراکز جامع استان در حال ارائه خدمت به شهروندان است.

مختار سلحشور در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت خدمات توانبخشی در نظام سلامت اظهار کرد: بسیاری از خدمات توانبخشی در بخش خصوصی با هزینه‌های بالا ارائه می‌شود که این موضوع دسترسی برخی اقشار را با محدودیت مواجه می‌کند. جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان نهاد خدمت‌رسان و معین وزارت بهداشت در حوزه توانبخشی، تلاش کرده است خدماتی باکیفیت و در عین حال با تعرفه‌های مناسب‌تر در اختیار مردم قرار دهد.

وی با اشاره به بخش‌های فعال این مرکز افزود: در مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر هرمزگان خدماتی نظیر فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتز و پروتز، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی ارائه می‌شود. تجهیزات مورد استفاده در این مجموعه از نوع به‌روز و باکیفیت بوده و امکان ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های مختلف توانبخشی را فراهم کرده است.

سلحشور با بیان اینکه این مرکز با بهره‌گیری از کادر مجرب و متخصص فعالیت می‌کند، ادامه داد: بازخوردهای دریافتی از مراجعان نشان‌دهنده رضایتمندی مطلوب از کیفیت خدمات است و از زمان توسعه و تکمیل مرکز، روند مراجعه نیز رو به افزایش بوده است. وی همچنین از امکان ارائه برخی خدمات در منزل برای بیماران خاص خبر داد و تصریح کرد: در مواردی که امکان مراجعه حضوری وجود نداشته باشد، با برنامه‌ریزی قبلی خدمات در منزل ارائه می‌شود؛ هرچند مراجعه به مرکز به دلیل دسترسی به تجهیزات کامل، کیفیت خدمات بالاتری را به همراه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان درباره ساعات فعالیت این مرکز گفت: این مجموعه همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب آماده ارائه خدمات به شهروندان است و تمامی بخش‌ها به‌صورت فعال فعالیت دارند.

در ادامه، معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان نیز با تشریح جزئیات خدمات این مرکز اظهار کرد: مرکز جامع توانبخشی در پنج حوزه تخصصی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتز و پروتز و بینایی‌سنجی در حال ارائه خدمات است و بخش شنوایی‌سنجی نیز ظرف یک هفته آینده به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

رضا دورکیش با اشاره به برنامه فعالیت مرکز افزود: این مجموعه همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۲۱ فعال است. تمامی واحدها در نوبت صبح فعالیت دارند و در شیفت عصر نیز به‌جز بخش بینایی‌سنجی، سایر واحدها آماده ارائه خدمات هستند.

وی با تأکید بر تجهیز کامل مرکز گفت: در تمامی بخش‌ها از تجهیزات به‌روز و برندهای معتبر جهانی استفاده شده است. در بخش فیزیوتراپی تجهیزات پیشرفته ژاپنی از شرکت ITO تأمین شده و بخش آب‌درمانی نیز در این مرکز راه‌اندازی شده که نمونه مشابه آن در سطح استان وجود ندارد.

دورکیش ادامه داد: در بخش گفتاردرمانی علاوه بر خدمات رایج، امکان انجام اسکوپی برای معاینه حنجره و بررسی مشکلات بلع فراهم است. بخش کاردرمانی نیز شامل واحدهای حسی و ذهنی بوده و دارای اتاق اسپرت و اتاق هنرتراپی مجهز است که از امکانات کم‌نظیر در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به بخش ارتز و پروتز اظهار کرد: با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته به‌ویژه برندهای آلمانی، امکان پاسخگویی به تمامی نیازهای مراجعان در حوزه ساخت و تأمین ارتز و پروتز فراهم شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مأموریت‌های آموزشی این جمعیت اشاره کرد و افزود: آموزش‌های عمومی به‌ویژه در حوزه کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات از مأموریت‌های مهم هلال‌احمر است و هرچه سطح آگاهی عمومی افزایش یابد، تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها نیز تقویت خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های موجود در حوزه توانبخشی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از این خدمات را فراهم کند و امیدواریم با همراهی رسانه‌ها، آگاهی عمومی نسبت به خدمات این مرکز بیش از پیش افزایش یابد.