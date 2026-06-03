سازمان بهشت حضرت زهرا (س) و آرامستان‌های شهر تهران در رابطه با محدودیت ارائه خدمات تشریفات مراسم یادبود در روز ۱۴ خردادماه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان بهشت زهرا (س) اعلام کرد: به آگاهی شهروندان ارجمند تهران می‌رساند، با توجه به حضور گسترده زائران برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، در روز ۱۴ خردادماه، امکان ارائه خدمات و برگزاری مراسم سوم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفیان در مجموعه بهشت زهرا (س) میسر نخواهد بود.

از خانواده‌های محترمی که در سوگ عزیزان خود به سر می‌برند، صمیمانه درخواست می‌شود به منظور تسهیل خدمت‌رسانی و مدیریت مناسب مراسم مذکور، برگزاری آیین‌های یادبود خود را به روز‌های دیگر موکول کنند.

برچسب ها: سازمان بهشت زهرا ، ۱۴ خرداد
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