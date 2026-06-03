باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی، رئیس ستاد دهه ولایت و امامت گفت: دهه امامت و ولایت از عید قربان تا پس از عید غدیر، فرصت مغتنمی برای تبیین مقوله ولایت و امامت و بصیرت‌افزایی است. جشن‌های غدیر بهانه‌ای برای موج‌آفرینی فرهنگی و روشنگری در جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: ستاد دهه ولایت و امامت زیر نظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های سراسر کشور را در مساجد، مراکز فرهنگی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بوستان‌ها، خیابان‌ها و میادین هماهنگ می‌کند. در کنار برنامه‌های شاد، خدمات اجتماعی همچون آزادی زندانیان غیرعمد با کمک خیرین، توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان، برگزاری محافل شعر آیینی و نمایش‌های ویژه جوانان و نوجوانان نیز انجام می‌شود.

تقوی با اشاره به ارسال بیش از ۶۰ هزار شاخه گل از استان‌های ایران به حرم امام علی (ع) در نجف، تصریح کرد: بازاریان، فرهنگیان، خیرین، شاعران و جهادگران بنیاد مسکن هرکدام با امکانات خود در برگزاری جشن‌های غدیر سهیم شده‌اند. از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود تلاش‌های غدیرپژوهان و خدمت‌گزاران این عرصه را منعکس کنند.