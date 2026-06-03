حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به برنامه‌های دهه ولایت از عید قربان تا غدیر، از آزادی زندانیان غیرعمد، توزیع بسته‌های معیشتی و ارسال ۶۰ هزار شاخه گل به حرم امام علی (ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی، رئیس ستاد دهه ولایت و امامت گفت: دهه امامت و ولایت از عید قربان تا پس از عید غدیر، فرصت مغتنمی برای تبیین مقوله ولایت و امامت و بصیرت‌افزایی است. جشن‌های غدیر بهانه‌ای برای موج‌آفرینی فرهنگی و روشنگری در جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: ستاد دهه ولایت و امامت زیر نظر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های سراسر کشور را در مساجد، مراکز فرهنگی، ورزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بوستان‌ها، خیابان‌ها و میادین هماهنگ می‌کند. در کنار برنامه‌های شاد، خدمات اجتماعی همچون آزادی زندانیان غیرعمد با کمک خیرین، توزیع بسته‌های معیشتی میان نیازمندان، برگزاری محافل شعر آیینی و نمایش‌های ویژه جوانان و نوجوانان نیز انجام می‌شود.

تقوی با اشاره به ارسال بیش از ۶۰ هزار شاخه گل از استان‌های ایران به حرم امام علی (ع) در نجف، تصریح کرد: بازاریان، فرهنگیان، خیرین، شاعران و جهادگران بنیاد مسکن هرکدام با امکانات خود در برگزاری جشن‌های غدیر سهیم شده‌اند. از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود تلاش‌های غدیرپژوهان و خدمت‌گزاران این عرصه را منعکس کنند.

برچسب ها: عید غدیر خم ، راهپیمایی مردم ، میدان امام حسین (ع)
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
غدیر = از بین برنده کوچکترین شک و شبهه در مورد نظر پیغمبر در مورد مسئله حیاتی جانشینی
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