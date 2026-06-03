باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد شاخص کل بورس با افزایش ۱۴ هزار و ۳۷۶ واحد در ارتفاع ۴ میلیون و ۳۵۸ واحدی ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش هزار و ۳۹۱ واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۶۲ هزار واحدی ایستاد.

امروز سه نماد وبملت، فملی و شپدیس پرتراکنش‌ترین و سه نماد فملی، شپنا و شبندر بیشترین تاثیر را بر بازار بورس داشتند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۴ واحد در ارتفاع ۳۳ هزار و ۳۲۵ واحد ایستاد؛ کگهر، آریان و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد نیروترانسفو، فهامون و شیفته پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار فرابورس بودند.

امروز گروه فلزات اساسی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بودند.