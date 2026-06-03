باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

پترزبورگ و لنینگراد هدف حمله ۵۰ پهپاد قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های روسی اعلام کردند که بیش از ۵۰ پهپاد از سمت کشورهای حوزه بالتیک به سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد حمله کرده‌اند.

 

مطالب مرتبط
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
young journalists club

خنثی‌سازی حمله تروریستی در نووروسیسک روسیه + فیلم

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
young journalists club

توقیف نفتکش روسیه توسط فرانسه + فیلم

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
young journalists club

اعتراف رسمی جاناتان هکت «متخصص ضد جاسوسی آمریکا» به دست بالای ایران در جنگ با ایالات متحده! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۳۹۸۷

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۳۷۲

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم
۱۳۴۶

انفجار خیره‌کننده پهپاد چندمیلیون‌دلاری آمریکا توسط پدافند هوایی ایران! + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم
۹۱۱

اهرم‌های قدرت قابل توجه ایران به روایت کارشناسان جهانی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم
۸۴۹

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha