حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0633\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f5\u06f0 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0627\u0632 \u0633\u0645\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0627\u0644\u062a\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0633\u0646 \u067e\u062a\u0631\u0632\u0628\u0648\u0631\u06af \u0648 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0644\u0646\u06cc\u0646\u06af\u0631\u0627\u062f \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n