باشگاه خبرنگاران جوان - تورج دهقانی در نشست مشترک با رئیس حراست شرکت ملی نفت ایران، به اقدام‌های انجام‌شده در زمینه بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم اشاره و تصریح کرد: عملیات آواربرداری از دو پالایشگاه پارس جنوبی به ۶۰درصد پیشرفت رسیده است؛ دستاوردی که با توجه به شرایط محیطی، ریسک‌های عملیاتی، الزامات سخت‌گیرانه ایمنی و وجود مخاطرات ناشناخته، در نگاه نخست تصورناپذیر به نظر می‌رسید.

وی با اشاره به اینکه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخش‌های مختلف عملیاتی، اجرایی و پیمانکاری بلافاصله پس از وقوع حملات در مناطق آسیب‌دیده استقرار یافتند، افزود: براساس تازه‌ترین گزارش‌ها، پاک‌سازی کامل سه محدوده اصلی آسیب‌دیده به پایان رسیده و از امروز امکان آغاز عملیات بازسازی در این بخش‌ها فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود عملیات آواربرداری در کمتر از یک ماه آینده به‌طور کامل به پایان برسد، تصریح کرد: حجم خسارت‌ها و پیچیدگی کار به‌گونه‌ای بود که در شرایط عادی، انجام چنین عملیاتی حداقل به ۶ تا هفت ماه زمان نیاز داشت، اما همکاران پرتلاش ما توانسته‌اند در کمتر از دو ماه به این میزان پیشرفت دست یابند که رکوردی کم‌نظیر در صنعت نفت کشور به شمار می‌آید و نویدبخش آن است که در مرحله بازسازی نیز بتوان با همین روحیه و انسجام، روند احیای تأسیسات آسیب‌دیده را با سرعت مناسبی دنبال کرد.

دهقانی با اشاره به آثار حملات دشمن بر تأسیسات انرژی کشور گفت: امروز همه امکانات، ظرفیت‌ها و رویکردهای مدیریتی برای جبران خسارت‌ها و بازگرداندن هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید بسیج شده است و امیدواریم با همراهی همه ارکان ذی‌ربط بتوانیم ظرفیت ارزشمند ازدست‌رفته تولید گاز را به مدار بازگردانیم.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران و مجریان پروژه‌های ملی، افزود: تحقق اهداف بزرگ در چنین شرایطی نیازمند اعتماد، باور جمعی و حمایت همه همکاران در بخش‌های مرتبط است و امروز باید به موضوع تصمیم‌گیری در پروژه‌های ملی به‌عنوان یک مسئله مهم در کشور نگاه شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی و حمایت‌های مؤثر مجموعه حراست شرکت ملی نفت ایران قدردانی کرد و گفت: در شرایط بحرانی، برخی ارکان سازمانی ازجمله بسیج و حراست صرفاً مأموریت‌های سازمانی به‌ عهده ندارند، بلکه مسئولیت‌های ملی و راهبردی را نیز عهده‌دار هستند و بخشی از زنجیره تأمین امنیت ملی کشور شمرده می‌شوند.