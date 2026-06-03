برنامه «عصر خانواده» روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۸ همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، ویژه‌برنامه‌ای با حضور ۸ خانواده پرجمعیت دارای سه فرزند و بیشتر برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه برنامه «عصر خانواده» با موضوع سفره‌داری و نقش فرزند در برکت و روزی خانواده تهیه شده و در آن، خانواده‌های دعوت‌شده درباره تجربه‌های خود در زمینه فرزندآوری، برکات حضور فرزندان در زندگی و سبک زندگی خانوادگی به گفت‌و‌گو می‌پردازند.

همچنین دکتر حسین گلرخی، روانشناس، به عنوان مهمان این برنامه حضور خواهد داشت و درباره نقش فرزندان در پویایی خانواده، برکت در زندگی و اهمیت نگرش صحیح به خانواده‌های پرجمعیت نکاتی را مطرح می‌کند.

هچنین «عصر خانواده» در روز عید غدیر خم نیز ویژه‌برنامه «لقمه میلیونی» را در مسیر غدیر تهران روی آنتن می‌برد. این برنامه قرار است از موکب‌های مستقر در مسیر غدیر، محدوده خیابان آزادی به سمت اسکندری را پوشش دهد و روایت‌هایی از حال‌وهوای اطعام و خدمت‌رسانی مردمی در این روز را به تصویر بکشد.

در این ویژه‌برنامه که روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه دو می‌رود، گروه تولید در میان مردم حضور خواهد داشت و با خانواده‌هایی که برای نخستین‌بار موکب‌داری را تجربه می‌کنند و برای اطعام زائران و رهگذران پای کار آمده‌اند گفت‌و‌گو می‌کند. همچنین دبیر پویش «لقمه میلیونی» از اهداف و روند اجرای این پویش و مشارکت مردمی در آن خواهد گفت.

بخش دیگری از برنامه نیز به روایت و معرفی خادمانی اختصاص دارد که سال‌هاست در پویش «لقمه میلیونی» حضور دارند و در عید غدیر به خدمت‌رسانی و اطعام می‌پردازند.

گفتنی است برنامه «عصر خانواده» با تمرکز بر مسائل روز خانواده و نقش مادر در تربیت نسل آینده، به موضوعات کلیدی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در قالب گفت‌و‌گو‌های تخصصی و آیتم‌های متنوع می‌پردازد. این برنامه به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، عید غدیر
خبرهای مرتبط
راهیابی فیلم بچه مردم به جشنواره جمهوری چک
«رزم‌آهنگ» به تلویزیون رسید؛ روایت جنگ رمضان از دریچه موسیقی و مقاومت
«جبهه» از امشب پخش می‌شود؛ روایتی از ایثار و مقاومت در شبکه یک سیما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
آخرین اخبار
تدارک جشن عید غدیر از سوی ۳۰ کشور/ وقتی مهمونی کیلومتری غدیر تبدیل به الگو می‌شود
ویژه‌برنامه‌های تلویزیون در عید غدیر، ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد
جشن‌های غدیر فرصتی برای موج‌آفرینی فرهنگی و بصیرت‌افزایی است
میهمانی بزرگ پرجمعیت‌ها در «عصر خانواده» شبکه دو
آموزش مهارت‌های دفاعی در مسابقه «کف میدون»
تکنولوژیسم؛ رمانی در مرز علم، فلسفه و آینده‌پژوهی
برنامه‌های بزرگداشت امام خمینی (ره) در تهران و سراسر کشور اعلام شد
خواندن اشعاری از بزرگان ادبیات فارسی درباره امیرالمومنین (ع) + فیلم
واکنش جواد یساری به شایعات روز‌های اخیر + فیلم
رئیس ساترا: هیچ اختلالی در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و فیلمنامه‌های نمایش خانگی وجود ندارد + فیلم
ماجرای به‌کارگیری دشمن از سلاح کشتار جمعی در شهر لامرد و کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر از هموطنانمان
در حال تدارک فصل دوم سریال «در و تخته» هستیم/ یک سکانس اضافی در سریال وجود ندارد