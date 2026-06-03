باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه برنامه «عصر خانواده» با موضوع سفرهداری و نقش فرزند در برکت و روزی خانواده تهیه شده و در آن، خانوادههای دعوتشده درباره تجربههای خود در زمینه فرزندآوری، برکات حضور فرزندان در زندگی و سبک زندگی خانوادگی به گفتوگو میپردازند.
همچنین دکتر حسین گلرخی، روانشناس، به عنوان مهمان این برنامه حضور خواهد داشت و درباره نقش فرزندان در پویایی خانواده، برکت در زندگی و اهمیت نگرش صحیح به خانوادههای پرجمعیت نکاتی را مطرح میکند.
هچنین «عصر خانواده» در روز عید غدیر خم نیز ویژهبرنامه «لقمه میلیونی» را در مسیر غدیر تهران روی آنتن میبرد. این برنامه قرار است از موکبهای مستقر در مسیر غدیر، محدوده خیابان آزادی به سمت اسکندری را پوشش دهد و روایتهایی از حالوهوای اطعام و خدمترسانی مردمی در این روز را به تصویر بکشد.
در این ویژهبرنامه که روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه دو میرود، گروه تولید در میان مردم حضور خواهد داشت و با خانوادههایی که برای نخستینبار موکبداری را تجربه میکنند و برای اطعام زائران و رهگذران پای کار آمدهاند گفتوگو میکند. همچنین دبیر پویش «لقمه میلیونی» از اهداف و روند اجرای این پویش و مشارکت مردمی در آن خواهد گفت.
بخش دیگری از برنامه نیز به روایت و معرفی خادمانی اختصاص دارد که سالهاست در پویش «لقمه میلیونی» حضور دارند و در عید غدیر به خدمترسانی و اطعام میپردازند.
گفتنی است برنامه «عصر خانواده» با تمرکز بر مسائل روز خانواده و نقش مادر در تربیت نسل آینده، به موضوعات کلیدی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در قالب گفتوگوهای تخصصی و آیتمهای متنوع میپردازد. این برنامه به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش میشود.