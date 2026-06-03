فرماندهان ارشد ارتش رژیم اسرائیل با هشدار به نتانیاهو درباره فرسایش توان نظامی تاکید کردند تل‌آویو باید فورا وارد مسیر توافق سیاسی با لبنان شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل، فرماندهان ارشد ارتش این رژیم در جریان گفت‌و‌گو‌های پشت در‌های بسته، ضمن توصیه به تداوم اعمال «حداکثر فشار نظامی»، تاکید کردند که تحرکات نظامی به تنهایی و بدون یک مسیر سیاسی موازی که به توافق و پایان درگیری‌ها منجر شود، کافی نخواهد بود.

طبق موارد مطرح‌شده در این جلسات، منابع امنیتی خواستار ارتقای سطح نمایندگی رژیم تروریستی اسرائیل در مذاکرات جاری در واشنگتن، در خصوص لبنان، با هدف افزایش شانس دست‌یابی به تفاهمات سیاسی شدند.

هم‌زمان، مقامات نظامی در گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل نسبت به فرسایش توانمندی نیرو‌ها و کاهش سطح آمادگی ارتش در پی تداوم جنگ در چند جبهه هشدار دادند. این مقامات بر ضرورت تلاش برای بستن جبهه‌های باز، حرکت به سمت ترتیبات سیاسی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک جهت پایان دادن به این فرسایش مستمر تاکید کردند.

از سوی دیگر، گزارش‌های اسرائیلی حاکی از آن است که حزب‌الله از طریق کانال‌های مختلف پیام داده است که هرگونه حمله رژیم تروریستی اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت، با پاسخ موشکی به «تل‌آویو» یا حیفا مواجه خواهد شد.

پیام تهران به کشور‌های واسطه: به هرگونه تشدید تنش در لبنان پاسخ می‌دهیم

در همین راستا، این گزارش‌ها به تقویت حمایت‌های سیاسی ایران از حزب‌الله در روز‌های اخیر و در چارچوب روند مذاکرات با آمریکا اشاره کرده و افزودند که تهران به کشور‌های واسطه ابلاغ کرده است که به هرگونه تشدید تنش گسترده علیه ضاحیه جنوبی پاسخ خواهد داد.

به ادعای گزارش اسرائیلی، هدف از این پیام‌ها اعمال فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها بوده است؛ هم‌زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، در گفت‌و‌گو با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، تاکید کرده است که هرگونه تفاهم میان ایران و آمریکا، وضعیت لبنان را مد نظر قرار خواهد داد.

این گزارش‌ها همچنین بین این تحولات و تداوم به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در شمال فلسطین اشغالی ارتباط برقرار کرده و آن را نشان‌دهنده پایداری وضعیت تنش‌آمیز، علی‌رغم تلاش‌های سیاسی برای مهار بحران دانسته‌اند.

این تحولات پس از حوادث شتابان روز دوشنبه گذشته صورت می‌گیرد؛ جایی که اشغالگران تهدید به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت کردند و ایران در پاسخ، تهدید کرد که در صورت ارتکاب این حماقت، شهرک‌های شمال را در هم خواهد کوبید. در پی این تهدید، ترامپ مداخله کرد و مدعی شد که پس از گفت‌و‌گو با نتانیاهو و رهبرانی از حزب‌الله، به توافق آتش‌بس دست یافته است.

منبع: المیادین

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، حمله به لبنان ، حزب الله لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در همان اول قبل از آتش بس بین ایران با شیاطین باید آتش بس واقعی درلبنان تاکید می کردیم. که نکردیم
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