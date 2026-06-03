باشگاه خبرنگاران جوان - برخی رسانه‌ها با انتشار خبر‌هایی مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از منابع تأمین اجتماعی، سعی کردند دلیل تأخیر در پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان را به این نهاد نسبت دهند. اما حقیقت این است که این خبر‌ها نه تنها نادرست است، بلکه سعی دارد نگاه‌ها را عامدانه به سمت سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی سوق دهد، در حالی که بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.

واقعیت این است که پرداخت حقوق و افزایش آن، مستقیماً به سازمان تامین اجتماعی گره خورده است. این سازمان باید منابع مالی را برای پرداخت حقوق پیش‌بینی و تامین کند. تلاش برای اینکه بانک مرکزی را مجبور به «خلق پول» یا چاپ پول برای پرداخت حقوق‌ها کنند، یک تله اقتصادی است که زیان آن مستقیماً به بخش‌های آسیب پذیر جامعه منتقل می‌شود. چرا که خلق پول به معنی تورم بیشتر و در نهایت، کاهش ارزش حقوق بازنشستگان خواهد بود.