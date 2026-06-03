بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی رسانه‌ها با انتشار خبر‌هایی مبنی بر برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از منابع تأمین اجتماعی، سعی کردند دلیل تأخیر در پرداخت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان را به این نهاد نسبت دهند. اما حقیقت این است که این خبر‌ها نه تنها نادرست است، بلکه سعی دارد نگاه‌ها را عامدانه به سمت سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی سوق دهد، در حالی که بانک مرکزی به هیچ وجه نقشی در تاخیر حقوق بازنشستگان ندارد.

واقعیت این است که پرداخت حقوق و افزایش آن، مستقیماً به سازمان تامین اجتماعی گره خورده است. این سازمان باید منابع مالی را برای پرداخت حقوق پیش‌بینی و تامین کند. تلاش برای اینکه بانک مرکزی را مجبور به «خلق پول» یا چاپ پول برای پرداخت حقوق‌ها کنند، یک تله اقتصادی است که زیان آن مستقیماً به بخش‌های آسیب پذیر جامعه منتقل می‌شود. چرا که خلق پول به معنی تورم بیشتر و در نهایت، کاهش ارزش حقوق بازنشستگان خواهد بود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حقوق بازنشستگان
خبرهای مرتبط
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
همتی: بانک‌ها همزمان با کنترل نقدینگی بر تأمین مالی تولید متمرکز شوند
دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین به بانک‌های عامل ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
فعلا همه تکذیب می‌کنند بعدش به این زودی ها گندش در میاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هرکی فهمید چی شده به ما هم بگه
۲
۱۶
پاسخ دادن
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
آخرین اخبار
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند