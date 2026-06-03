باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد اعلام کرد:
«حضور مردم در خیابانها پشتیبان میدان رزم، سنگر دیپلماسی عامل ضروری رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی است.
ایرانیان هرگز تسلیم واژهسازیها و دستاوردسازیهای دروغین دشمن نخواهند شد.
دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کردهاند؛ به ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز.
مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»