سپاه پاسداران اعلام کرد: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیرو‌های مسلح بر میدان تحمیل کرده‌اند؛ به ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد اعلام کرد:

«حضور مردم در خیابان‌ها پشتیبان میدان رزم، سنگر دیپلماسی عامل ضروری رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی است.

ایرانیان هرگز تسلیم واژه‌سازی‌ها و دستاوردسازی‌های دروغین دشمن نخواهند شد.

دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیرو‌های مسلح بر میدان تحمیل کرده‌اند؛ به ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز.

مقاومت تا نابودی کامل توطئه‌های استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، نیروهای مسلح ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگه یا قدرت جلوش بایستیم و سیگنال ضعف از مسئولان صادر نشود. اصلا بگید تا پایان دولت ترامپ مذاکره تعطیل. مگه آمریکا خداست توی هیچ زمینه ای باهاش مذاکره نکنید برید دنبال جایگزین کردن آن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
سپاه مایه ی امید ماست.
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