باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای صهیونیستی جزئیات جدیدی از تنش بیسابقه و طوفانی در روابط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل فاش کردند.
به گزارش وبسایت صهیونیستی «والا»، ترامپ سارا نتانیاهو (همسر نتانیاهو) را تهدید کرده است که اگر همسرش را متقاعد نکند تا از طرح خود برای حمله گسترده به ضاحیه جنوبی بیروت عقبنشینی کند، نتانیاهو را به زندان خواهد انداخت، فرزندشان یائیر نتانیاهو را که در میامی زندگی میکند، اخراج و تمام داراییهای این خانواده را در آمریکا بلوکه خواهد کرد.
این سایت صهیونیستی به نقل از «رونی مانی»، تاجر صهیونیستی که پیش از این از نزدیکان خانواده نتانیاهو بوده، نوشت که او به «اطلاعاتی انحصاری» از یک مقام مسئول در کاخ سفید دست یافته است؛ اطلاعاتی که تایید میکند ترامپ با سارا نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته است «مراقب نتانیاهو باشد، وگرنه او را روانه زندان خواهد کرد.»
رونی مانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اطلاعات اختصاصی من از طریق منابعم در کاخ سفید تایید میکند که ترامپ با سارا نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته است به حساب نتانیاهو برسد؛ در غیر این صورت او را زندانی، یائیر را از آمریکا اخراج و داراییهایشان را در آنجا مسدود میکند.»
او افزود که ترامپ به سارا وعده داده است در صورت شکست نتانیاهو در انتخابات پیشرو، به تمام اعضای خانواده او حق پناهندگی سیاسی در آمریکا اعطا کند.
بر اساس روایت مانی، سارا نتانیاهو در پاسخ به رئیسجمهور آمریکا گفته است: «من با تو هستم»؛ و سپس وارد اتاق نتانیاهو شده و به قدری با صدای بلند سر او فریاد کشیده که پایههای مقر اقامت نخستوزیر به لرزه درآمده است. در پی این ماجرا، نتانیاهو با ترامپ تماس گرفته و صراحتا اقرار کرده که در برابر درخواست آمریکا «تسلیم» شده است.
این تحولات پس از حوادث شتابان روز دوشنبه گذشته صورت میگیرد؛ جایی که اشغالگران تهدید به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت کردند و ایران در پاسخ، تهدید کرد که در صورت ارتکاب این حماقت، شهرکهای شمال را در هم خواهد کوبید. در پی این تهدید، ترامپ مداخله کرد و مدعی شد که پس از گفتوگو با نتانیاهو و رهبرانی از حزبالله، به توافق آتشبس دست یافته است.
منبع: آر تی