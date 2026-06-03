رسانه‌ها فاش کردند ترامپ در تماس با همسر نتانیاهو تهدید کرده که در صورت عدم توقف حمله به ضاحیه، همسرش را زندانی و اموالشان را توقیف می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی جزئیات جدیدی از تنش بی‌سابقه و طوفانی در روابط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل فاش کردند.

به گزارش وب‌سایت صهیونیستی «والا»، ترامپ سارا نتانیاهو (همسر نتانیاهو) را تهدید کرده است که اگر همسرش را متقاعد نکند تا از طرح خود برای حمله گسترده به ضاحیه جنوبی بیروت عقب‌نشینی کند، نتانیاهو را به زندان خواهد انداخت، فرزندشان یائیر نتانیاهو را که در میامی زندگی می‌کند، اخراج و تمام دارایی‌های این خانواده را در آمریکا بلوکه خواهد کرد.

این سایت صهیونیستی به نقل از «رونی مانی»، تاجر صهیونیستی که پیش از این از نزدیکان خانواده نتانیاهو بوده، نوشت که او به «اطلاعاتی انحصاری» از یک مقام مسئول در کاخ سفید دست یافته است؛ اطلاعاتی که تایید می‌کند ترامپ با سارا نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته است «مراقب نتانیاهو باشد، وگرنه او را روانه زندان خواهد کرد.»

رونی مانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اطلاعات اختصاصی من از طریق منابعم در کاخ سفید تایید می‌کند که ترامپ با سارا نتانیاهو تماس گرفته و از او خواسته است به حساب نتانیاهو برسد؛ در غیر این صورت او را زندانی، یائیر را از آمریکا اخراج و دارایی‌هایشان را در آنجا مسدود می‌کند.»

او افزود که ترامپ به سارا وعده داده است در صورت شکست نتانیاهو در انتخابات پیش‌رو، به تمام اعضای خانواده او حق پناهندگی سیاسی در آمریکا اعطا کند.

بر اساس روایت مانی، سارا نتانیاهو در پاسخ به رئیس‌جمهور آمریکا گفته است: «من با تو هستم»؛ و سپس وارد اتاق نتانیاهو شده و به قدری با صدای بلند سر او فریاد کشیده که پایه‌های مقر اقامت نخست‌وزیر به لرزه درآمده است. در پی این ماجرا، نتانیاهو با ترامپ تماس گرفته و صراحتا اقرار کرده که در برابر درخواست آمریکا «تسلیم» شده است.

این تحولات پس از حوادث شتابان روز دوشنبه گذشته صورت می‌گیرد؛ جایی که اشغالگران تهدید به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت کردند و ایران در پاسخ، تهدید کرد که در صورت ارتکاب این حماقت، شهرک‌های شمال را در هم خواهد کوبید. در پی این تهدید، ترامپ مداخله کرد و مدعی شد که پس از گفت‌و‌گو با نتانیاهو و رهبرانی از حزب‌الله، به توافق آتش‌بس دست یافته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: سارا نتانیاهو ، همسر نتانیاهو ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
Bsh
۲۱:۴۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بالا رفتیم ماست بود پایین اومدیم دوغ بود قصه ی ما ......بود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دعوا زرگری
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
همین الان هم جلو تجاوز اسراییل گرفته شود جنوب لبنان را دارد اشغال کامل میکند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ و نتانیاهو جنایتکار کودک کش حتماً با این سیاه بازیها به دنبال نقشه ترور و جنایت هستند
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چه داستان قشنگی بود. مرسی
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
جک قشنگیه

حواسمون از حمله شدن دوباره پرت نشه!!
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
هر روز فیلمای جدیدی دارن بازی میکنن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۱۷:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
دلیل توقف حمله معلوم شد
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۷:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
شک نکنین که چرته!ترامپ و نتانیاهو ،به عنوان رییس جمهور و نخست وزیر ،دوبال یک پرنده و هم هدف هستند،و اینها فقط برای خواب کردن احمقهاست
۱
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۶:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چه جنگی میشه اگه امریکا و اسراییل با همجنگ کنند دو تا دیونه ترامپ و نتانیاهو باهم بزن بزن میکنن دنیا هم بهشون میخندن
۳
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۱۷:۱۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ساده....!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرت وپرت کم داشتیم این روش 🤔
۱
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
الکیه، فقط تهدید قرارگاه خاتم باعث عقب نشینی نتانیابو کودک کش شده
۴
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بشنو باور نکن
۴
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
من میگم برای حمله به ایران آماده میشن
۲
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
نه فعلا تا پایان جام جهانی وقت داریم.رجز خوانی کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
تو گفتی ما هم باور کردیم این هیچگاه راست نخواهد بود اینها فکر کردتد مردم ایران حرفهای اینها را باور میکنند هیچگاه
۱
۴۳
پاسخ دادن
۱۲
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