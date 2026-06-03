باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه) در جریان بازدید از پروژه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال شرکت توزیع نیروی برق استان و همچنین مرکز تحقیق و توسعه این شرکت با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل تابستان و همکاری عمومی برای عبور از اوج بار گفت: بی‌شک مردم با در نظر گرفتن شرایط کشور با صرفه‌جویی به کاهش اوج بار برق کمک خواهند کرد.

او با اشاره به آسیب‌های وارد شده به بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور در جنگ تحمیلی سوم از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی افزود: بر اثر این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید برق، گاز و فرآورده‌های نفتی تحت تأثیر قرار گرفته و طبیعی است که در تابستان امسال نیز با محدودیت‌هایی در تولید و تأمین برق مواجه باشیم.

استاندار گیلان با بیان اینکه راهکار اصلی عبور از این شرایط، مدیریت مصرف انرژی توسط مردم است، تصریح کرد: اگر مردم و دستگاه‌ها الگوی مصرف را رعایت کنند و دمای محیط روی ۲۵ درجه تنظیم شود، می‌توان میزان خاموشی‌ها را به حداقل رساند و فشار بر شبکه برق را کاهش داد.

حق‌شناس همچنین با تأکید بر اولویت حفظ پایداری تولید در بخش صنعت گفت: در صورت رعایت مصرف در بخش خانگی و عمومی، خاموشی‌ها کمتر متوجه بخش صنعت خواهد شد، چرا که توقف فعالیت واحد‌های تولیدی می‌تواند تبعاتی همچون افزایش بیکاری و کاهش تولید به همراه داشته باشد.

او به ظرفیت سامانه‌های هوشمند مدیریت بار در استان گیلان اشاره کرد و افزود: با بهره‌گیری از کنترل هوشمند نصب شده در شبکه توزیع برق، امکان مدیریت حدود ۵۰ درصد از مصرف پیک بار تابستان وجود دارد که این موضوع نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا می‌کند.

استاندار گیلان همچنین با رد برخی برداشت‌ها درباره تراز تولید و مصرف برق استان اظهار داشت: گیلان در فصل تابستان عمدتا دریافت‌کننده برق از شبکه سراسری است و برق استان به خارج صادر نمی‌شود؛ بنابراین نگاه به مسئله برق باید ملی و مبتنی بر شبکه سراسری باشد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان