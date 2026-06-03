شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آحاد مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور گسترده خود با صلابت و اقتدار، پای عهد و پیمان خود با رهبری و پاسداری از نظام و انقلاب ایستادند. این تجمع پرشور با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و آحاد مردم همیشه در صحنه و شهید پرور خوی برگزار شد.
مردم ولایتمدار این شهرستان در این اجتماع شبانه، با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تاکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام داشتند. حضور هم‌زمان مسئولان شهرستانی در کنار قشر‌های مختلف مردم، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و بر عزم راسخ این خطه در ایستادگی برابر توطئه‌های دشمنان صحه گذاشته است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، مراسم راهپیمایی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار کهگیلویه و بویر احمد؛
گوشه‌هایی از وطن دوستی دهدشتی‌ها در تجمع شبانه اقتدار و مقاومت + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
۶۷ شب ایستادگی خوی‌ها به دنبال شهادت رهبر انقلاب + عکس
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
تصاویری از اجتماع پرشور اهالی دهستان ده محمد در مراسم چهلم رهبر شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در افزایش حقوق
شور و حال مردم انقلابی سیمرغ در میدان اقتدار و مقاومت + فیلم
نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت + عکس
آخرین اخبار
نود و‌ چهارمین شب بیداری در خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
شور و حال مردم انقلابی سیمرغ در میدان اقتدار و مقاومت + فیلم
گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در افزایش حقوق
راهپیمایی و تجمع بزرگ مردم ولایتمدار خـوی در خونخواهی امام امت + عکس
گلایه خریداران خودروی sx۵ از تاخیر در تحویل
شور و حال مردم انقلابی ماهدشت در نود و چهارمین میدان اقتدار و مقاومت + عکس
روایتی از دل میدان شهید مومنی هریس در شب ۹۴ تجمعات خیابانی + عکس و فیلم
گلایه اهالی تهرانسر از هدررفت آب + فیلم
مزار مطهر شهدای صالح‌آباد میزبان تجمع مردمی حمایت از انقلاب و نیرو‌های مسلح شد + فیلم و تصاویر