باشگاه خبرنگاران جوان - آحاد مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی با حضور گسترده خود با صلابت و اقتدار، پای عهد و پیمان خود با رهبری و پاسداری از نظام و انقلاب ایستادند. این تجمع پرشور با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و آحاد مردم همیشه در صحنه و شهید پرور خوی برگزار شد.

مردم ولایتمدار این شهرستان در این اجتماع شبانه، با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تاکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام داشتند. حضور هم‌زمان مسئولان شهرستانی در کنار قشر‌های مختلف مردم، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و بر عزم راسخ این خطه در ایستادگی برابر توطئه‌های دشمنان صحه گذاشته است.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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