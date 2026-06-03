وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۱۰۰ محله با مشکلات فاضلاب خبر داد و بر لزوم همکاری بین دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تسریع در پروژه‌ها تأکید کرد.

فرزانه صادق  جلسه شورای عالی بازآفرینی شهری پایدار به اهمیت همکاری بین دستگاه‌ها در حل مشکلات فاضلاب شهری اشاره و اعلام‌کرد: ۱۰۰ محله در کشور تحت بررسی ویژه قرار دارند. از این میان، ۳۸ محله در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند و نقشه‌ها و اطلاعات لازم برای حل مشکلات آن‌ها تهیه شده است.

وی تاکید کرد: به جای انتظار برای تأمین کامل منابع مالی، باید از ظرفیت‌های داخلی و امکانات موجود بهره‌برداری شود تا پروژه‌ها متوقف نشوند. در این راستا، نمونه موفق شهرداری کندر معرفی شد که با مشارکت مردم و هدایت شهرداری، پروژه‌ها را در زمانی کوتاه‌تر از معمول به نتیجه رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد به مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر پروژه‌های شهری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که این تجربه باید به یک الگوی ملی تبدیل شود و با هدایت صحیح مدیریت شهری، پروژه‌هایی که سال‌ها طول می‌کشند، می‌توانند در زمان بسیار کوتاه‌تری به نتیجه برسند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه کار بزرگی در شهر کندر انجام شده، بیان داشت: وقتی اعتماد مردم جلب می شود، همراهی بالایی در اجرای کار خواهند داشت.

وی خواستار آن شد تا تجربه شهرداری کندر در اجرای بازآفرینی شهری به مدت ۴.۵ سال به همه شهرداری های کشور به عنوان یک الگو ارسال شود و حتی کارگاه‌های آموزشی در این زمینه برگزار شود.

صادق یادآور شد: شخص رئیس جمهور از نخستین روزهای حضور در دولت، بر محله محوری و استفاده از ظرفیت های عظیم مردمی تاکید داشت.

وی همچنین با اشاره به موضوع ثبت جهانی ربع رشیدی تبریز، بر لزوم رفع موانع تملک و جلب رضایت مردم برای تسهیل این فرآیند تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی به حضور ۲۰ خانوار در آن محدوده اشاره و تاکید کرد: این خانواده‌ها باید تعیین تکلیف شوند و جابه‌جایی آنها با رضایت کامل اتفاق بیفتد

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همه اقدامات انجام شده در طول جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن در حوزه های راه، پل، فرودگاه و ... با همراهی پیمانکاران غیور انجام شد و پیمانکاران بدون قرارداد پای کار آمدند.

صادق با اشاره به حضور مقتدرانه مردم پای انقلاب و نظام اسلامی و این شب‌ها که در خیابان‌ها پای کار هستند، تاکید کرد: در حوزه بازآفرینی نیز مردم مطالبات به‌حقی دارند و باید این مطالبات در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود

برچسب ها: مسکن‌ ، ساخت مسکن
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