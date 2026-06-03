رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری از اعزام کاروان منسجم ایران به بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۵ در قرقیزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری با اشاره به دستور وزیر ورزش و جوانان برای حضور مقتدرانه ایران در بازی‌های جهانی عشایر اظهار داشت: پس از برگزاری نشست کمیسیون تخصصی سیاست‌گذاری این رویداد با حضور مقام عالی وزارت، مقرر شد کاروان ایران در قالب یک کاروان منسجم و با سرپرستی محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۵ قرقیزستان شرکت کند.

وی افزود: این رویداد شهریور ماه سال جاری با حضور حدود ۷۰ تا ۸۰ کشور از قاره‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و مسابقات آن در ۴۳ رشته رقابتی و ۱۴ رشته نمایشی دنبال خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی با اشاره به مشارکت ۹ فدراسیون ورزشی در این رویداد گفت: فدراسیون‌های ورزش‌های روستایی و عشایری، سوارکاری، بدنسازی و پرورش اندام، تیراندازی با کمان، ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، انجمن کوراش، انجمن‌های ورزشی، فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزش‌های رزمی در بازی‌های جهانی عشایر حضور خواهند داشت.

پسندیده ادامه داد: براساس سهمیه اعلام شده، کاروان ایران با حدود ۱۳۱ ورزشکار در این مسابقات شرکت می‌کند و ورزشکاران در رشته‌های مختلف پس از برگزاری اردو‌های آماده‌سازی و رقابت‌های انتخابی معرفی خواهند شد.

وی درباره نخستین نشست ستاد بازی‌ها نیز گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان تمامی فدراسیون‌های عضو برگزار شد، رشته‌های تحت پوشش، نحوه حضور در مسابقات، برنامه‌های آماده‌سازی و روند انتخاب ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت و هر فدراسیون گزارشی از وضعیت اردو‌ها و برنامه‌های فنی خود ارائه کرد.

دبیر کاروان اعزامی ایران به بازی‌های جهانی عشایر همچنین خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، فدراسیون‌ها موظف شدند گزارش روند آماده‌سازی و مسابقات انتخابی خود را به ستاد بازی‌ها ارائه کنند تا فرآیند اعزام کاروان ایران با هماهنگی کامل و تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان انجام شود.

پسندیده در پایان با اشاره به مسئولیت خود به‌عنوان دبیر ستاد بازی‌ها گفت: با توجه به محوریت فدراسیون ورزش‌های روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی در این رویداد، مسئولیت دبیری جلسات ستاد بازی‌های جهانی عشایر به اینجانب واگذار شده است.

برچسب ها: ورزش‌های روستایی عشایری ، وزارت ورزش و جوان
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