باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پسندیده رئیس فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری با اشاره به دستور وزیر ورزش و جوانان برای حضور مقتدرانه ایران در بازیهای جهانی عشایر اظهار داشت: پس از برگزاری نشست کمیسیون تخصصی سیاستگذاری این رویداد با حضور مقام عالی وزارت، مقرر شد کاروان ایران در قالب یک کاروان منسجم و با سرپرستی محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، در بازیهای جهانی عشایر ۲۰۲۵ قرقیزستان شرکت کند.
وی افزود: این رویداد شهریور ماه سال جاری با حضور حدود ۷۰ تا ۸۰ کشور از قارههای مختلف جهان برگزار میشود و مسابقات آن در ۴۳ رشته رقابتی و ۱۴ رشته نمایشی دنبال خواهد شد.
رئیس فدراسیون ورزشهای روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی با اشاره به مشارکت ۹ فدراسیون ورزشی در این رویداد گفت: فدراسیونهای ورزشهای روستایی و عشایری، سوارکاری، بدنسازی و پرورش اندام، تیراندازی با کمان، ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، انجمن کوراش، انجمنهای ورزشی، فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزشهای رزمی در بازیهای جهانی عشایر حضور خواهند داشت.
پسندیده ادامه داد: براساس سهمیه اعلام شده، کاروان ایران با حدود ۱۳۱ ورزشکار در این مسابقات شرکت میکند و ورزشکاران در رشتههای مختلف پس از برگزاری اردوهای آمادهسازی و رقابتهای انتخابی معرفی خواهند شد.
وی درباره نخستین نشست ستاد بازیها نیز گفت: در این جلسه که با حضور نمایندگان تمامی فدراسیونهای عضو برگزار شد، رشتههای تحت پوشش، نحوه حضور در مسابقات، برنامههای آمادهسازی و روند انتخاب ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت و هر فدراسیون گزارشی از وضعیت اردوها و برنامههای فنی خود ارائه کرد.
دبیر کاروان اعزامی ایران به بازیهای جهانی عشایر همچنین خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، فدراسیونها موظف شدند گزارش روند آمادهسازی و مسابقات انتخابی خود را به ستاد بازیها ارائه کنند تا فرآیند اعزام کاروان ایران با هماهنگی کامل و تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان انجام شود.
پسندیده در پایان با اشاره به مسئولیت خود بهعنوان دبیر ستاد بازیها گفت: با توجه به محوریت فدراسیون ورزشهای روستایی، عشایری و بازیهای بومی و محلی در این رویداد، مسئولیت دبیری جلسات ستاد بازیهای جهانی عشایر به اینجانب واگذار شده است.