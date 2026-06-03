وزیر آموزش و پرورش بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور تاکید کرد و خواستار تغییر نام این دانشگاه به «دانشگاه تربیت معلم» شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست رؤسای دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور که به‌صورت حضوری و برخط از تلاش‌های مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، به خدمات و دستاورد‌های این دانشگاه در سال‌های اخیر تشکر کرد و افزود: دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه منابع انسانی، ارتقای علمی، اصلاح ساختارها، تعامل با آموزش و پرورش، جذب دانشجو و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی موفقیت‌های قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: عملکرد هر مدیر باید بر اساس کارنامه و دستاورد‌های دوران مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. موفقیت‌های دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر قابل انکار نیست و نباید تحت تأثیر حواشی و فضاسازی‌ها قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به شرایط کنونی کشور، دفاع از جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های نهاد‌های آموزشی دانست و تصریح کرد: امروز کشور درگیر جنگی ترکیبی است که اگرچه ظاهر نظامی دارد، اما در عمق خود دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. در چنین شرایطی دانشگاه فرهنگیان باید نقش فعال‌تری در ارتقای آگاهی، تاب‌آوری اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی کشور ایفا کند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه فرهنگیان، نحوه ایفای ماموریت آنان در دفاع از کیان کشور و ایفای مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. انتظار ما این است که دانشگاه فرهنگیان در این عرصه نقش پررنگ‌تر و مؤثرتری ایفا کند.

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت افزایش حضور و کنشگری دانشجومعلمان، تاکید و اظهار کرد: امروز یک مدرسه بزرگ تربیتی به وسعت ایران اسلامی شکل گرفته است و پرچمداران این مدرسه باید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان باشند. دانشگاه باید زمینه حضور فعال، آگاهانه و اثرگذار آنان را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ملی فراهم کند.

وی، از دانشگاه‌ها خواست مجموعه اقدامات و فعالیت‌های خود را مستندسازی و تدوین کنند تا ظرفیت‌ها، تجربیات و دستاورد‌های موجود به شکلی منسجم در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.

کاظمی بر ضرورت حفظ اخلاق حرفه‌ای و دانشگاهی، گفت: قانون مرجع نهایی رسیدگی به اختلاف‌نظر‌ها و مسائل دانشگاهی است و هیچ‌گونه رفتار غیرمنصفانه، تخریب شخصیت‌های علمی، فضاسازی‌های غیراخلاقی و اقدامات خارج از چارچوب قانون قابل پذیرش نیست.

وی افزود: شأن معلمی و استادی اقتضا می‌کند که همه افراد مسائل و نقد‌های خود را از مسیر‌های قانونی دنبال کنند. رفتار‌هایی که با جایگاه دانشگاه و استاد دانشگاه سازگار نیست، به هیچ عنوان مورد تأیید نخواهد بود. در عین حال اجازه نخواهیم داد در حق هیچ فردی اجحاف شود و همه مسائل در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در وزارتخانه خاطرنشان کرد: همواره تلاش کرده‌ایم آموزش و پرورش را از سیاست‌زدگی دور نگه داریم. ملاک تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه قانون، شایستگی، ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت است و در این مسیر اجازه اعمال نفوذ به هیچ فرد یا جریانی داده نشده است.

کاظمی، دانشگاه فرهنگیان را مهم‌ترین بستر تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش دانست و اظهار کرد: این دانشگاه بنیادی‌ترین ریل اصلاح نظام تعلیم و تربیت کشور است و به همین دلیل باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی قرار گیرد.

کاظمی خواستار تداوم منظم و باکیفیت فعالیت‌های آموزشی تا پایان سال تحصیلی شد و تأکید کرد: نظارت مستمر بر روند برگزاری کلاس‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی باید در دستور کار مسئولان دانشگاه قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اهدای لوح سپاس از جمعی از اساتید سرآمد دانشگاه فرهنگیان تقدیر کرد و آنان را از ارزشمندترین سرمایه‌های نظام تعلیم و تربیت کشور دانست؛ اساتیدی که با دانش، تجربه، تعهد و نقش‌آفرینی مؤثر خود در تربیت نسل آینده معلمان، سهمی ماندگار در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور ایفا می‌کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، دانشگاه فرهنگیان
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