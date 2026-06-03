نماینده ویژه ایران در امور چین نشستی مشترک با وزیران اقتصاد و نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده ویژه ایران در امور چین نشستی مشترک با وزیران اقتصاد و نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت برگزار کرد تا سطح تعاملات با چین ارتقا یافته و تیم اقتصادی دولت برای بیان مطالبات از روابط دو جانبه هماهنگ شود.

در این نشست، محمدباقر قالیباف نماینده جمهوری اسلامی در امور چین به تشریح تحولات و برنامه‌های کشور در رابطه با چین با نگاه به سیاست‌های جدید ایران پرداخت.

وزرای اقتصادی دولت نیز به برخی نکات اساسی در مورد رفتار‌های اقتصادی چین در ایام جنگ رمضان و همچنین دوران بسته بودن تنگه هرمز اشاره کردند. در این میان موضوعات مهم روابط فی ما بین به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد طرح‌هایی برای ارتقای روابط و حل مشکلات جاری به نماینده ویژه ایران ارائه شود.

در این جلسه راهکار‌های همگرایی و همکاری به منظور اتخاذ رویکرد واحد برای پیشبرد رابطه با چین بررسی شد.

بر اساس این گزارش، قالیباف علاوه بر پی گیری امور جاری در حال ترسیم راهبرد جدید ایران برای ارتقای سطح روابط و مشارکت در مسائل منطقه‌ای و بین المللی است تا نقشه جدید ایران را پیش روی چینی‌ها به عنوان شریک راهبردی ایران قرار دهد.

منبع: مجلس

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران و چین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم فقط نمایش نباشه. هرچند به دولتی‌ها اصلا خوش‌بین نیستم چون اینها عشق اروپا و آمریکا دارند و میانه‌ای با چین ندارند. هر وقت خواستیم اقتصادمون رو با چین توسعه بدیم اینا سنگ انداختند.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا قیمت خوراکی‌های پرمصرف ناگهان بالا رفت؟
مطابق آمار مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ از حدود ۲۸۰ هزار تومان در فروردین‌ماه به ۳۵۸ هزار تومان در اردیبهشت‌ماه رسیده…

۱۴۰۵-۰۳-۱۳ ۱۴:۰۹
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مشکل ایران با آمریکا در مذاکره و منطقه عملکرد و رفتار دوگانه مجلس بوده است.
از سال 1394 تاکنون هر گونه مذاکره با آمریکا و... اشتباه از سوی ایران بوده است.
توافق هسته ای برجام در 1394 به طور کامل پایان یافته است.
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 12 روزه را بپذیرد
آمریکا جنایتکار باید خسارات ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات جنگ 40 روزه را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید خسارات حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد.
آمریکا جنایتکار باید پول بابت ترور رهبر انقلاب و نظامیان ایران را بپذیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است.
ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
اگر توافق ایران با آمریکا و ترامپ صورت بگیرد و 100 درصد باز هم مشکل اصلی ایران با آمریکا و ترامپ حل نخواهد شد و حل نمی شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۴۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
فقط امان از گرانی های مستمر و ساختارشکن حداقل یکساله اخیر و در پی آن خواب خوش دولتمردان؟!
۰
۶
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