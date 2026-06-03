باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک وارنر، سناتور دموکرات مجلس سنای آمریکا تصریح کرد که جنگ ترامپ علیه ایران هیچ پیشرفتی به دست نیاورده، بلکه تنها به پیچیده‌تر شدن اوضاع در غرب آسیا منجر شده است.

وارنر اشاره کرد که علی‌رغم این جنگ، حکومت ایران همچنان به قوت خود باقی است و حتی کنترل تنگه مهم هرمز را به دست گرفته است.

مارک وارنر ادامه داد: «او (ترامپ) جنگی را بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای آغاز کرد؛ این جنگی بود که خودش آن را انتخاب کرد، در حالی که ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی (برای آمریکا) ایجاد نکرده بود.»

این سناتور دموکرات افزود که اکنون پس از گذشت بیش از ۸۰ روز، برای آنها روشن شده است که حکومت ایران همچنان پابرجاست، هیچ برنامه‌ای برای از بین بردن اورانیوم غنی‌شده وجود ندارد و ایرانی‌ها هنوز هم توانمندی‌های موشکی خود را حفظ کرده‌اند.

منبع: روداو