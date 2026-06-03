دستیابی ChatGPT به ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- داده‌های منتشر شده توسط شرکت تحقیقات بازار Sensor Tower نشان می‌دهد که ChatGPT، توسعه‌یافته توسط OpenAI، از ۱ میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان فراتر رفته و آن را به سریع‌ترین برنامه کاربردی تاریخ تبدیل کرده است که به این نقطه عطف رسیده است. این دستاورد تنها در سه سال از زمان راه‌اندازی این برنامه حاصل شده است و از نظر نرخ رشد، از سکوهای بزرگی مانند TikTok، Instagram، YouTube و Google Maps پیشی گرفته است.

رشد بی‌سابقه در بازار هوش مصنوعی

این گزارش نشان می‌دهد که این رشد سریع در بحبوحه رقابت شدید در بازار هوش مصنوعی مولد، به‌ویژه بین OpenAI و شرکت‌هایی مانند Anthropic که مدل Cloud را توسعه می‌دهند، رخ داده است. در حالی که ChatGPT از نظر تعداد کاربران پیشرو است، نرخ رشد رقبای آن همچنان قوی است. این اپلیکیشن ابری نرخ رشد کاربر سالانه‌ای تقریباً ۶۴۰ درصدی را ثبت کرد، در حالی که ChatGPT با ۶۲ درصد رشد مواجه بود.

در مقایسه با برنامه های اصلی

داده‌های Sensor Tower نشان می‌دهد که اپلیکیشن‌های اصلی مانند گوگل مپس، یوتیوب، کروم، مسنجر و تیک‌تاک بین پنج تا هشت سال طول کشید تا به همان تعداد کاربر برسند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی تحول سریعی است که در بخش هوش مصنوعی در حال وقوع است. در مقابل، این گزارش اشاره می‌کند که Anthropic، رقیبی که مدل ابری را ارائه می‌دهد، تقریباً ۵۶ میلیون کاربر فعال ماهانه با نرخ رشد سالانه‌ی بالای ۶۴۰ درصد ثبت کرده است.

داده‌ها نشان داد که کاربران آمریکایی که اپلیکیشن ابری را نصب کرده‌اند، در ماه پس از نصب، در مقایسه با میانگین استفاده‌ی خود در هشت ماه گذشته، ۵ درصد کمتر از ChatGPT استفاده کرده‌اند. این نشان دهنده‌ی آغاز تغییر در رفتار کاربران است، زیرا جایگزین‌های قوی وارد بازار دستیار‌های هوشمند می‌شوند.

مسابقه‌ای به سوی عرضه‌ی عمومی سهام

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که رقابت بین این دو شرکت فراتر از تعداد کاربران و به برنامه‌های مالی گسترش یافته است. شرکت Anthropic درخواست محرمانه‌ای برای عرضه اولیه سهام (IPO) در ایالات متحده ارائه کرده است، در حالی که OpenAI در حال آماده‌سازی برای ارائه درخواست مشابهی به زودی است. تحلیلگران معتقدند که رسیدن ChatGPT به این نقطه عطف، نشان‌دهنده تبدیل هوش مصنوعی از یک ابزار فنی تخصصی به بستری برای استفاده روزمره، مشابه موتور‌های جست‌و‌جو و شبکه‌های اجتماعی است که با افزایش اتکا به آن در کار، آموزش و بهره‌وری همراه است.

منبع: الیوم السابع