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باشگاه خبرنگاران جوان - ثبتنام متقاضیان پذیرش در مقطع کاردانی بدون آزمون ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی در سال ۱۴۰۵ در فاصله زمانی ۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی به نشانی www.sanjesh.org انجام شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام کرد که رقابت داوطلبان برای آن دسته از مجموعههای ثبتنامی که پذیرش آنها با آزمون است در روز جمعه، ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.