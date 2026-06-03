باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، پویش بزرگ «نذر نان» با مشارکت اتحادیه نانوایان و مجمع جهانی خیرین حضرت علیاصغر (ع) در سطح شهر شیراز در حال برگزاری است.
احمد اسدسنگابی، رئیس اتحادیه نانوایان استان فارس در این رابطه اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجام شده، ۳۰ واحد نانوایی در سطح کلانشهر شیراز و حومه برای این امر خیر هماهنگ شدهاند که از عصر امروز پخت و توزیع ۱۱۰ هزار قرص نان را آغاز کردهاند.
او افزود: این طرح در مناطق یازدهگانه شهر شیراز و در همه نقاط شهر، بهویژه مناطق کمبرخوردار، اجرا میشود تا شهروندان بتوانند از این نذر صلواتی بهرهمند شوند.
رئیس اتحادیه نانوایان فارس ادامه داد: این نانواییها در مناطقی همچون شرغون، بلوار نصر (طلاب)، سلطانآباد، پشت میدان قدیم، بلوار ابوذر غفاری، شیشهگری، کیانآباد، چهارراه مشیر، بلوار نارنج، بلوار سعدی، گردخون، فلکه کوزهگری، بلوار رحمت، مهدیآباد، کرونی، خیابان سپاه، بلوار عرفان شرقی، شاهزاده قاسم، چهارراه هوابرد، سهلآباد، آستانه، بلوار نیستان، خیابان مشکلگشا، دهپیاله، بلوار پاسداران، کوشک میدان، صدرا، گویم، زیباشهر و پشت روغن نباتی مستقر هستند و عمدتاً نان لواش را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میدهند.
توزیع نان صلواتی تا عصر فردا ادامه دارد
در ادامه، شاهرخ صبوری رئیس مجمع جهانی خیرین حضرت علیاصغر (ع) با تأکید بر اهمیت این اقدام خیرخواهانه اظهار داشت: این طرح بزرگ با هماهنگی کامل اتحادیه صنف نانوایان و مشارکت خیرین اجرا شده است تا در ایام عید غدیر، برکت نان بر سر سفره مردم بیشتر شود.
او با اشاره به جزئیات استقرار موکبهای سیار افزود: علاوه بر واحدهای صنفی، کانکس ویژه مجمع نیز از ساعت ۱۶ امروز در میدان معلم مستقر شده است. در این ایستگاه، پخت و توزیع نان صلواتی به صورت زنده انجام میشود و شهروندان میتوانند امروز و فردا (روز عید غدیر) تا عصر از این خدمات بهرهمند شوند.
رئیس مجمع جهانی خیرین حضرت علیاصغر (ع) خاطرنشان کرد: این حرکت که با مشارکت خیرین و نانوایان فداکار شیرازی شکل گرفته، نمونهای از پیوند معنویت و خدمترسانی به مردم است. تلاش شده با پراکندگی نانواییها در سطح شهر، دسترسی شهروندان بهویژه در مناطق کمبرخوردار به این نذر صلواتی تسهیل شود.
صبوری در پایان تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با عوامل اجرایی انجام شده تا این ۱۱۰ هزار قرص نان با بهترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن میان مردم توزیع شود.