رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین در محور‌های ورودی کندوان، هراز و سوادکوه در شرایط آب و هوایی ابری و بارانی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر ترافیک ورودی در محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه «سنگین» است، در حالی که سایر محور‌های ورودی و تمامی مسیر‌های خروجی از استان، وضعیت ترافیکی مقطعی پرحجم، اما روانی دارند.

او با اشاره به شرایط جوی ابری و بارانی در منطقه، از اقدامات مدیریتی برای تسهیل تردد خبر داد و افزود: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با فرمانده انتظامی استان و ریاست پلیس راه فراجا، مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۰ صبح امروز مسدود شد. 

رئیس پلیس راه مازندران همچنین گفت: از ساعت ۱۲ ظهر، تردد در محدوده پل زنگوله به‌صورت یک‌طرفه از سمت جنوب به شمال اجرا شد تا گره‌های ترافیکی در این مسیر باز شده و سرعت تردد مسافران افزایش یابد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
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