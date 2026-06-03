باشگاه خبرنگاران جوان - در عید سعید غدیر خم، سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، شبکههای سیما با تدارک برنامههایی یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب و امام شهید را گرامی میدارند.
مولودیخوانی و نماهنگ، پخش مستقیم مهمانی کیلومتری غدیر و فیلمهای سینمایی، بخشی از تدابیر پیش بینی شده در شبکههای تلویزیونی است.
همچنین در روز عید غدیر خم، شبکههای تلویزیونی سیما با پشتیبانی فنی مرکز تولید و فنی سیما، حضور گسترده و مردمی در جشن بزرگ «مهمانی کیلومتری غدیر» در تهران را با بیش از ۱۰۰ دوربین به تصویر خواهند کشید و نیز قابهای ماندگار و دیدنی حضور مردم در همراهی با این رویداد از سراسر کشور پخش خواهد شد.
تشریح برنامههای شبکههای سیما در ادامه آمده است:
**** شبکه یک سیما
فصل پنجم برنامه «جماران» که از شنبه ۹ خرداد از شبکه یک سیما پخش شده است و به بازخوانی سیره و اندیشه امام خمینی (ره) اختصاص دارد، در روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۱۰ پخش میشود.
شبکه یک در روز ۱۴ خرداد از ساعت ۸:۳۰ ویژه برنامه حرم امام خمینی (ره) را به صورت زنده پخش میکند.
پخش بیانات رهبر شهید انقلاب قدس الله نفسه الزکیه در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از دیگر بخشهای تدارک دیده شده است.
پس از این برنامه، شبکه یک از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به صورت مستقیم راهپیمایی کیلومتری غدیر را پوشش خواهد داد.
موضوعات برنامه گفتگومحور «جریان» در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ و ۱۴ خرداد به امام خمینی (ره) اختصاص دارد. این برنامه ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.
همچنین علاقمندان به سریال نیز میتوانند شاهد پخش سریال «سرو، سپید، سرخ» در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ و ۱۴ خرداد ساعت ۲۲ باشند.
علاوه بر این، برنامه «امام امت» ساعت ۲۳ روز پنج شنبه ۱۴ خرداد مهمان خانههای مخاطبان خواهد بود.
همچنین برنامههای «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با پخش آیتمهای مختلف، برنامههای خود را با این ایام منعطف خواهند کرد.
**** شبکه دو سیما
برنامه «زمانه» که هر شب با نگاهی تحلیلگرانه به مسائل روز از شبکه دو پخش میشود، در شبهای منتهی به این مناسبتها، با میهمانان ویژه، به بازخوانی وقایع تاریخی و تبیین جایگاه غدیر در اندیشه امام خمینی (ره) میپردازد. برنامه «عصر خانواده» نیز با حالوهوایی متناسب با ایام غدیر و در آستانه ارتحال امام (ره)، میزبان کارشناسان و مهمانان ویژه خواهد بود.
از دیگر برنامههای این ایام، میتوان به پخش زنده پویشهای عید غدیر و برنامه «لقمه میلیونی» اشاره کرد. این دو برنامه با رویکردی مشارکتی و مردمی، تلاش دارند جلوههایی از همبستگی اجتماعی، فرهنگ اطعام و سنت حسنه کمک مؤمنانه را در روز عید ولایت به تصویر بکشند.
علاوه بر این، جدول پخش شبکه دو در این دو روز با اختصاص زمان ویژه به مستندهای تبیینی با موضوع بازخوانی اندیشههای امام (ره) و بررسی تاریخی قیام ۱۵ خرداد، و همچنین پخش فیلمهای سینمایی درام و حماسی، فضایی متناسب با این ایام را برای خانوادههای ایرانی فراهم آورده است.
**** شبکه سه سیما
ویژه برنامه «مهمانی کیلومتری غدیر» با استقرار تیمهای تولید در فواصل مختلف این مسیر، حال و هوای این رویداد بزرگ را در سه نوبت به تصویر میکشد. این ویژه برنامه در سه نوبت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۲۰ و ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۲۰، از شبکه سه پخش میشود.
همچنین فیلم تلویزیونی «سالهای برف و بنفشه» در دو قسمت روی آنتن میرود؛ قسمت نخست چهارشنبه ۱۴ خرداد و قسمت دوم پنجشنبه ۱۵ خرداد، به مناسبت سالروز ۱۵ خرداد پخش خواهد شد.
**** شبکه چهار سیما
بخش مهمی از جدول پخش شبکه چهار به بازپخش بیانات رهبر شهید پیرامون شخصیت حضرت امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد اختصاص یافته است. همچنین مستندهای «مسیحا نفس» با محوریت شخصیت امام خمینی (ره)، «ضیاءالدین» با نگاهی به حوادث پیرامون انتخاب حضرت آیتالله خامنهای به رهبری، و مستند دو قسمتی «تا صبح» با هدف واکاوی قیام ۱۵ خرداد، پخش میشود.
پخش سریال «سالهای برف و بنفشه» با رویکرد روایت وقایع ۱۵ خرداد و همچنین برنامه «چند دقیقه تفکر» با حضور استاد رحیمپور ازغدی و محوریت اندیشههای امام راحل، از دیگر بخشهای این جدول پخش است.
علاوه بر این، گروه «علم و فناوری» شبکه نیز با تولید ویژه برنامه «چاووش»، به استقبال این مناسبتها میرود. این برنامه که به صورت زنده روانه آنتن خواهد شد، با حضور جمعی از استادان برجسته علوم پایه، به تبیین جایگاه علمی و پیشرفتهای کشور در سایه آرمانهای انقلاب میپردازد.
**** شبکه نسیم
شبکه نسیم به مناسبت این ایام برنامههای «نسیم آوا» ساعت ۱۸:۰۰، «کودک شو» ساعت ۲۱:۰۰ و «من ایرانم» را ساعت ۲۲:۳۰ پخش میکند.
**** شبکه آموزش سیما
در ایام عید غدیر، نماهنگهای شعرخوانی و آثار موسیقایی با موضوع ولایت و محبت اهلبیت (ع) روی آنتن میرود. همچنین نمایش کوتاه «به عشق علی و برادری» با محور ترویج مفاهیم همدلی، اخوت و سبک زندگی علوی برای مخاطبان پخش خواهد شد.
در بخش دیگری از این ویژهبرنامهها، سخنرانیهای رهبر شهید درباره واقعه غدیر و جایگاه ولایت در جامعه اسلامی و همچنین سخنرانیهای شهید مرتضی مطهری با موضوع ابعاد تاریخی و اعتقادی غدیر پخش میشود. شبکه آموزش همچنین با پخش نماهنگها و آیتمهای ویژه، حال و هوای «مهمونی کیلومتری غدیر» و شور مردمی این عید بزرگ را به تصویر خواهد کشید.
مستند «تا صبح» با نگاهی به وقایع و رویدادهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، روز ۱۵ خرداد ساعت ۹ صبح و ۲۳:۴۵ روی آنتن میرود. همچنین مستند «تشییع بزرگ» با روایت حضور پرشور مردم در آیین بدرقه حضرت امام خمینی (ره)، ۱۳ خرداد ساعت ۲۳ پخش میشود.
در ادامه، مستند «خاطرات روزهای داغ» با مروری بر حوادث و رخدادهای تأثیرگذار دوران انقلاب، ۱۴ خرداد ساعت ۲۲:۵۰ به نمایش درمیآید. مستند «عاشق خمینی» نیز با محوریت ارادت و همراهی مردم با امام راحل (ره)، ۱۴ خرداد ساعت ۱۸ پخش خواهد شد.
شبکه آموزش همچنین مستند «پایان سکوت» را با موضوع قیام ۱۵ خرداد و تأثیر آن بر شکلگیری نهضت اسلامی، ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
**** شبکه قرآن و معارف
شبکه قرآن و معارف سیما در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۱۳ تا ۱۵ خرداد با پخش برنامههای گفتوگومحور، مستندهای تاریخی، سخنرانیهای ماندگار و ویژهبرنامههای مذهبی، به بازخوانی ابعاد شخصیتی، اندیشههای سیاسی و معنوی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین تبیین قیام خونین ۱۵ خرداد میپردازد.
ویژهبرنامه گفتوگومحور «آرمان» با حضور کارشناسان و صاحبنظران، چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن میرود و به بررسی ابعاد فکری و اجتماعی اندیشههای امام راحل (ره) خواهد پرداخت.
برنامه «شبستان» نیز به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، هر شب ساعت ۲۰ پخش میشود و حالوهوای معنوی این ایام را به تصویر میکشد.
همچنین برنامه «یا کاشفالکرب» به صورت زنده از کربلای معلی، ساعت ۲۲:۳۰ تقدیم مخاطبان خواهد شد و با مرثیهخوانی و ذکر اهلبیت (ع)، فضای معنوی این شبها را همراهی میکند.
در بخش مستندهای مناسبتی نیز مستند «پدر امت» با روایتی از روزهای بیماری حضرت امام خمینی (ره)، لحظات ارتحال و مراسم باشکوه وداع و تشییع تاریخی ایشان، چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۱۵ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود؛ مستندی که بخشی از حماسه ماندگار حضور مردم ایران در بدرقه رهبر کبیر انقلاب را بازخوانی میکند.
مستند «روایت رهبری» به تهیه کنندگی «مهدی نقویان» نیز با مروری بر وقایع سرنوشتساز انتخاب شهید حضرت آیتالله خامنهای (ره)، بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) ساعت ۸:۳۰ صبح روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت.
«روایت رهبری»، با تکیه بر تصاویر آرشیوی بکر و کمتر دیدهشده، مخاطبان را به سفری تاریخی دعوت میکند؛ سفری که مسیر آینده انقلاب اسلامی را به بهترین نحو را رقم زد.
از دیگر برنامههای شاخص این ایام، پخش سخنرانی رهبر شهید در مراسم سیوششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۴ است که پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۵ از این شبکه پخش خواهد شد.
همچنین سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی (ره) درباره قیام ۱۵ خرداد، جمعه ۱۵ خرداد ساعت ۱۵ روی آنتن میرود تا بار دیگر ریشههای نهضت اسلامی و نقطه آغاز حرکت انقلابی ملت ایران برای مخاطبان مرور شود.
پخش میانبرنامههای مناسبتی، قرائت ادعیههای نورانی، مداحی و مرثیهسرایی از دیگر تدارک شبکه قرآن و معارف سیما در این ایام سوگواری است؛ برنامههایی که با هدف زنده نگه داشتن یاد امام راحل (ره) و تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی برای نسل امروز تهیه و تولید شدهاند.
**** شبکه مستند
مستند «پدر پسر گلوله» به کارگردانی امیر اصانلو و عادل انیسی روایت یک سرباز دوران قبل از انقلاب از حوادث آن دوران، دستگیری امام، قیام پانزده خرداد و شهادت پسرش است. این مستند روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود.
همچنین مستند «سرآغاز نهضت» به قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اشاره دارد، که نقطه آغاز نهضت اسلامی ایران در مقابل رژیم پهلوی بود. این قیام، نشاندهنده اعتراضات مردمی در برابر سیاستهای رژیم و همچنین آغاز یک دوره مبارزات گسترده بود که به انقلاب اسلامی ایران منجر شد. این مستند نیز روز جمعه ۱۵ خرداد ماه ساعت ۲۲:۳۰ از این شبکه پخش میشود.
**** شبکههای کودک و امید
مسابقه «کتاب شیرین» به مناسبت عید غدیر و ایام ارتحال امام خمینی (ره) ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه کودک پخش میشود.
برنامه «پویانو» شبکه کودک به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) و عید غدیر با انعطاف فضای برنامه در قالب گفتگوی خانم ستاره به همراه پویا عروسک برنامه به این مناسبت خواهد پرداخت.
همچنین برنامه زنده «اشارت» به تهیه کنندگی محمد درویشی و اجرای علی انوری و محمد میرزازاده، در این ایام ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه امید میرود.
میان برنامههای «سلوک عارفان»، «استکبارستیزی در اندیشه امام خمینی (ره)»، «امام خمینی از دیدگاه افراد و رسانههای خارجی» و «امام روح الله» و همچنین وله و کلیپهایی در خصوص معرفی، زندگی نامه و راه و روش امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد در فواصل برنامهها پخش میشود.
**** شبکه نمایش
شبکه نمایش به مناسبت ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد و همچنین عید غدیر، پنج شنبه ۱۴ خرداد فیلمهای سینمایی «صنوبر» را ساعت ۱۳ و «قیام» را ساعت ۲۱ پخش میکند.
**** شبکه افق
برنامه «جاذبه» با اجرای مهیار عبدالهی در ایام عید غدیر به صورت زنده از نجف اشرف و کربلایی معلی پخش میشود.
در این فصل از «جاذبه» با حضور کارشناسان، مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام از جمله حجت الاسلام عشایری، حاج سعید حدادیان، دکتر سنگری، حاج کاظم غفارنژاد و محمد رسولی در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۸ و همچنین حوالی ساعت ۲۳:۳۰ و پنجشنبه ساعت ۱۱ از نجف اشرف پخش میشود. همچنین برنامه ویژه جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام نیز حوالی ساعت ۲۴:۰۰ بامداد از کربلای معلی پخش میشود.
ویژه برنامه «مهمونی ۱۰ کیلومتری» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از شبکه افق پخش میشود. همچنین در این برنامه فعالان مقاومت و مهمانان ویژه جبهه مقاومت از کشورهای عراق، لبنان و یمن حضور دارند. این برنامه چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعتهای ۱۶:۰۰ و ۱۸:۰۰ و همچنین حوالی ساعت ۲۳:۳۰ و پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۱:۰۰ پخش میشود.
**** شبکه سلامت
برنامههای «حال خوب»، «ضربان» و «مادر کودک» به صورت مناسبتی روی آنتن شبکه سلامت میروند.
**** شبکه تهران
جمعه ۱۵ خرداد، همزمان با عید غدیر، برنامه «تا نیایش» با تهیهکنندگی مشترک سید علیرضا طباطبایی و رضا محمدنیا، کاری از گروه فرهنگ و معارف اسلامی، با اجرای محبوبه عزیزی میزبان فاطمه منتظری، کارشناس مذهبی، خواهد بود تا ابعاد رویداد بزرگ ولایی در این عید بزرگ شیعیان را تبیین کند. این برنامه حوالی ساعت ۱۲:۱۵ روی آنتن میرود.
همچنین در این روز، فیلم سینمایی «نفس آخر» محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا و انگلیس در ژانر حادثهای، ساعت ۱۳:۳۰ پخش میشود.
از دیگر برنامههای شبکه در این روز، «گفتوگوی ویژه مردمی» کاری از گروه تهران و شهروندی، به تهیهکنندگی امیرحسین عرباسدی، حوالی ساعت ۲۱ روی آنتن میرود. در این برنامه، عوامل تولید با حضور در میادین مختلف پایتخت، پای صحبتهای مردم مینشینند و حال و هوای عید غدیر و دغدغههای شهروندان تهرانی را بازتاب میدهند.
ویژهبرنامه شاد «طهرانشاط» نیز کاری از گروه خانواده و کودک، به تهیهکنندگی میلاد حقپرست و با اجرای سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان، دو مجری نامآشنا و محبوب، ساعت ۲۲ پخش میشود. این جنگ شبانه به مدت ۷۵ دقیقه، با حضور مردم، فضایی سرشار از شادی، همبستگی و تکریم مقام امامت و ولایت را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
*** تولیدات آثار کوتاه (تاک)
دفتر تولیدات آثار کوتاه چندین اثر گرافیکی، موشن گرافی و تایپو گرافیک با موضوع عید سعید غدیر، سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تهیه کرده است که از شبکههای سیما پخش میشود.