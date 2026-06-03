باشگاه خبرنگاران جوان - آب در رودخانه زاینده‌رود جاری شد و هم اکنون جریان آب به پارک جنگلی ناژوان ورودی شهر رسیده است.

خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق این حوضه افزایش یافت.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیم‌های حفاظت و گشت‌های نظارت در طول مسیر مستقر شده‌اند تا ضمن تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: مهر