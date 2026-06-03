دقایقی پیش جریان زاینده‌رود به شهر اصفهان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آب در رودخانه زاینده‌رود جاری شد و هم اکنون جریان آب به پارک جنگلی ناژوان ورودی شهر رسیده است.

 خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق این حوضه افزایش یافت.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش خروجی سد از روز گذشته و خشکی شدید بستر رودخانه طی ۱۱ ماه اخیر، تیم‌های حفاظت و گشت‌های نظارت در طول مسیر مستقر شده‌اند تا ضمن تسریع در جریان یافتن آب، بر روند توزیع آن نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: مهر 

برچسب ها: سد زاینده رود ، جاری شدن آب زاینده رود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بریم ببینیم
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
بهترین موقعیت برای انتقال ذوب آهن به حاشیه دریای عمان همین حالاست. بازسازی یا تعمیرات نکنید بلکه منتقل کنید. بقیه صنایع آب و انرژی بر هم همینطور....
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۵:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
مگر در اصفهانذامروز باران آمده که آب به دریاچه فصلی زاینده رود رسیده است....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
یه گزارش تهیه کنید از دلیل اینکه چرا آب‌رو می‌بندن؟
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
برا اینکه فعلا صنایع بزرگ تعطیل هستند
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